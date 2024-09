Erziehung: Darauf legen Jana Ina und Giovanni Zarrella Wert

Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) sind Eltern von zwei Kindern. Im Gespräch mit RTL verraten die TV-Persönlichkeiten nun, worauf sie bei der Erziehung ihres Nachwuchses besonders viel Wert legen. "Wenn man Kindern ein selbstbewusstes Dasein schenkt, muss man keine Angst um sie haben", beginnt Giovanni zu erklären und wird von seiner Frau ergänzt: "Genau das. Die richtigen Werte, Familienzusammenhalt. Dass man den Kindern zeigt, dass sie geliebt werden. Dass man an sie glaubt, dass man ihre Talente sieht, dass man sie fördert, das braucht man."

Es gibt noch viele weitere Aspekte, die für die beiden bei der Kindererziehung eine große Rolle spielen. "Was schön ist, den Kindern zu geben, ist von der Schokolade bis zu einer schönen, großen Reise. Das ist alles wunderbar. Was aber dabei das Wichtigste bleibt, ist Zeit. Also Zeit, die man gemeinsam hat. Das Schönste, was man schenken kann", meint Giovanni im Gespräch mit dem Sender. Die Eheleute legen ihren Fokus darauf, ihre Kinder tagtäglich mit Liebe zu bereichern.

Jana Ina und Giovanni gehen bereits seit über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben. Das Traumpaar plauderte im Gespräch mit Bild vor wenigen Wochen aus dem Nähkästchen und verriet sein Liebesgeheimnis: "Augenhöhe und gegenseitiger Respekt sind unheimlich wichtig." Für alle, die nun denken, dass die TV-Stars nicht auch mal streiten, gab Jana Ina direkt Entwarnung: "Natürlich gibt es bei uns auch mal dicke Luft. Allerdings wirklich nur sehr selten. Dann schnappe ich mir die Hunde und gehe mit ihnen Gassi. Giovanni trinkt währenddessen einen Espresso. Danach ist unsere Welt dann auch wieder in Ordnung."

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige