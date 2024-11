"Der Lack ist ab": Samira Yavuz fühlt sich derzeit verloren

Samira Yavuz (30) legt im Netz einen Seelenstriptease hin. In den vergangenen Monaten lief bei der Reality-TV-Bekanntheit nicht alles glatt – immer wieder plagten sie, ihren Partner Serkan (31) und ihre zwei Töchter gesundheitliche Schwierigkeiten und große Umstellungen. In ihrer Instagram-Story schüttet Samira ihren Fans nun ihr Herz aus und gibt zu, dass es ihr derzeit an Zielen und Inspiration mangele. "Das Jahr war schon hart und ich bin hier und da ein bisschen lost", schildert die Influencerin. Während ihre Töchter im Hintergrund quengeln, resümiert sie frustriert: "Wieso ich das alles sage... Man merkt's halt. Der Glanz ist weg, der Lack ist ab."

Sie sei von Natur aus ein ehrgeiziger Mensch und wolle immer in allem sehr gut sein – aktuell laufe es aber nun mal nicht sehr gut. "Ich hab mir so fest vorgenommen, dass ich bis Ende des Jahres mal wieder etwas habe, wo ich hin will", erzählt das einstige Bachelor-Girl. Jedoch neigt sich das Jahr dem Ende zu und in ihrem Vorhaben scheint sie nicht weitergekommen zu sein. Samira stellt fest: "Ich war immer so gut darin, Sachen zu manifestieren. Ungelogen, alles, was ich mir vorgestellt hab, was ich erreichen wollte, alles kam auch." Sie hoffe, sich in Zukunft ihrem alten Ich wieder etwas annähern zu können.

Vor rund zwei Wochen wollten sich Samira und Serkan eigentlich im Familienurlaub vom Stress der vergangenen Monate erholen – am Ende kam es jedoch ganz anders. Die besorgten Eltern landeten mit ihrer älteren Tochter Nova im Krankenhaus. Das Kleinkind litt unter einem bakteriellen Infekt. Ein paar Monate zuvor war es das Nesthäkchen Valea, das bei den Eltern für Sorgenfalten sorgte. Der Säugling landete nur zwei Monate nach seiner Geburt ebenfalls im Krankenhaus und musste sogar operiert werden. Auf Instagram gestand Samira damals, die Zeit in der Klinik seien die "schlimmsten und härtesten" Tage ihres Lebens gewesen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

