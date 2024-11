Enissa Amani präsentiert stolz ihren Ehemann Jalil Berkholz

Die Komikerin Enissa Amani (42) gewährt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben und stellt den Fans ihren Ehemann Jalil Berkholz (37) vor. "Falls ihr ihn noch nicht kennt, das hier ist mein Ehemann. Seit vier Jahren die Hände, die mich sicher halten", schreibt die 42-Jährige sichtlich stolz in ihrer Instagram-Story. In einem Post teilt sie dann niedliche Schnappschüsse mit dem Musiker und gerät in der Bildunterschrift ins Schwärmen: "Ich möchte der ganzen Welt von deinem wundervollen Charakter erzählen, deiner Ruhe, deiner Stärke, deinem Anstand."

Anzeige Anzeige