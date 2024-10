Vier Jahre verheiratet: Enissa Amani stellt Ehemann vor

Enissa Amani (42) überrascht ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Privatleben! Die Comedienne steht mit ihrem Humor zwar regelmäßig in der Öffentlichkeit, doch darüber hinaus ist nur wenig über sie bekannt. Auf ihrem Instagram-Profil verkündet sie jetzt voller Stolz, dass sie bereits verheiratet ist. "Falls ihr ihn noch nicht kennt, das hier ist mein Ehemann. Seit vier Jahren die Hände, die mich sicher halten", stellt Enissa ihrer Community ihren Mann Jalil vor. Laut seiner Profilbeschreibung ist er Musiker, Schauspieler, Autor und Synchronsprecher.

Außerdem ließ es sich Enissa nicht nehmen, auf der Social-Media-Plattform in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten zu schwärmen. "Ich möchte der ganzen Welt von deinem wundervollen Charakter erzählen, deiner Ruhe, deiner Stärke, deinem Anstand", betont die 42-Jährige und fügt hinzu: "Im Persischen haben wir das Wort 'Agha', mit dem jeder in meiner Familie dich beschreibt. Es beschreibt einen Mann, der so viel Demut, so viel Ruhe, so viel Anstand im Herzen trägt, dass er selbst nicht mal weiß, wie wahnsinnig schön sein Herz ist."

Enissa hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen als Comedienne gemacht – die gebürtige Iranerin ist auch als Schauspielerin und Aktivistin tätig. Neben ihrer eigenen Late-Night-Show namens "Studio Amani" nahm sie 2015 beispielsweise auch bei Let's Dance teil. Im Rahmen der Tanzshow belegte sie gemeinsam mit ihrem Show-Partner Christian Polanc (46) den vierten Platz.

Instagram / enissa_amani Enissa Amani mit ihrem Mann Jalil

ActionPress Enissa Amani bei der Premiere der zweiten Staffel von "Dogs of Berlin", 2018

