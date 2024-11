Frisch verliebt: Julian Claßen ist wieder in einer Beziehung

Julian Claßen (31) ist seit März dieses Jahres wieder Single. Nun überrascht der Influencer seine Fans im Netz mit einer niedlichen Nachricht: Er ist wieder frisch verliebt! Auf Instagram teilt der Ex von Bianca Heinicke (31) eine Reihe von Bildern und einem Video, auf denen er gemeinsam mit seiner neuen Freundin posiert. Seinen Beitrag kommentiert Julian lediglich mit einem roten Herz und dem Namen seiner Herzdame: Palina.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Glückwunschbekundungen. So schreibt unter anderem Influencer-Kollege Twenty4tim (24): "Viel Glück und Liebe für euch beide." Auch Julians Schwester Bianca hinterlässt den Turteltauben süße Worte und tippt: "Ich freue mich so sehr für euch!" Sonny Loops (29) schließt sich an und kommentiert: "Alles Gute euch beiden." Seit wann Julian und die brünette Schönheit zusammen sind, verrät der zweifache Vater bisher nicht.

Vor seiner Beziehung mit Palina ging Julian gemeinsam mit Tanja Makarić (27) durchs Leben. Die beiden Influencer waren im Sommer 2022 zusammengekommen und trennten sich rund zwei Jahre später wieder. Vor Tanja führte Julian eine jahrelange Beziehung mit YouTube-Star Bianca, die vielen wahrscheinlich eher unter dem Namen bibisbeautypalace bekannt ist. Die beiden Netzbekanntheiten durften in ihrer gemeinsamen Zeit sogar zwei Kinder auf der Welt begrüßen – Emily (4) und Lio (6).

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seiner neuen Freundin, 2024

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

