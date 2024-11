Kate und König Charles stehen sich durch Krebs "sehr nahe"

Bei den britischen Royals Prinzessin Kate (42) und König Charles (75) wurde Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert. Wie nun bekannt wird, sind die beiden sich gegenseitig in dieser schwierigen Situation eine enorme Stütze. Ihre Beziehung zueinander soll sich dadurch intensiviert haben. Ein Insider beschreibt ihre besondere Bindung dem Bericht von OK! zufolge mit den Worten: "Sie stehen sich sehr nahe und er sieht Catherine als seine Tochter an." Die Quelle fügt hinzu: "Sie sind zwei Patienten, die eine gemeinsame gesundheitliche Erfahrung durchmachen."

Kate ist nach dem Ende ihrer Chemotherapie bereits zu einigen ihrer royalen Pflichten zurückgekehrt. Sie übernimmt immer mehr königliche Aufgaben, wie unter anderem den Besuch der Stadt Southport mit ihrem Mann Prinz William (42) sowie Anfang Oktober ein Treffen auf Schloss Windsor mit einem Krebspatienten. Ein Insider enthüllte laut Us Weekly, wie die Britin seit ihrer Rückkehr mit den anstehenden Aufgaben umgeht: "Sie schätzt es, wieder ihren royalen Pflichten nachzukommen, möchte aber sicherstellen, dass ihr Stresslevel nicht [zu hoch] wird."

Während die 42-Jährige allmählich wieder zur Normalität zurückkehrt, herrscht zuletzt vermehrt Sorge um den tatsächlichen Gesundheitszustand von König Charles. Während seiner kürzlich abgeschlossenen Reise durch Australien und Samoa verzichtete der Monarch auf seine laufenden Krebstherapien. Bisher ist unklar, welche Auswirkungen diese Pause auf ihn haben wird. Ein Insider erklärte laut Daily Mail: "Das Ärzteteam des Königs ist [...] besorgt, dass er im Jahr 2025 zu einem vollen Programm von Überseereisen zurückkehren wird."

Getty Images Prinzessin Kate in Southport, Oktober 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Samoa

