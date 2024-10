Nach Reise: Ärzte sind besorgt um König Charles' Gesundheit

König Charles (75) hat kürzlich seine Reise durch Australien und Samoa beendet und ist nach London zurückgekehrt. Während seiner Tour verzichtete er auf seine laufenden Krebstherapien. Trotz der Zustimmung seiner Ärzte zu diesem Schritt ist unklar, welche Auswirkungen das Aussetzen der Behandlungen auf seine Gesundheit hat. "Das Ärzteteam des Königs ist [...] besorgt, dass er im Jahr 2025 zu einem vollen Programm von Überseereisen zurückkehren wird", erklärt nun ein Insider laut Daily Mail. Immerhin weiß noch niemand genau, wie es nach den Reisen um den gesundheitlichen Zustand des Monarchen steht.

Es sei geplant gewesen, "dass er sich nach seiner Rückkehr eine Auszeit nimmt, damit er sich erholen kann und die Ärzte eine umfassende Bewertung seines Wohlbefindens vornehmen können." Doch Charles scheint während der Reise Blut geleckt zu haben: Der Gatte von Königin Camilla (77) soll glücklich sein, endlich zu einem normalen Alltag inklusive vollgepacktem Terminkalender zurückkehren zu können. Der Trip habe seine Stimmung spürbar verbessert und sei trotz aller Anstrengungen "das perfekte Stärkungsmittel" gewesen. Wie viele solcher Reisen für das königliche Paar im nächsten Jahr möglich sind, bleibt abzuwarten.

Seit seiner Krönung hat Charles immer wieder gezeigt, wie wichtig ihm seine königlichen Pflichten sind. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen scheut der 75-Jährige nicht davor zurück, seine Aufgaben zu erfüllen und seinem Volk nahe zu sein. So betonte er laut OK! Magazine in einer Rede während seines Samoa-Aufenthalts: "Es bleibt ein lebenslanges Bestreben, alle Länder des Commonwealth besucht zu haben – auch wenn es heutzutage ein Wettlauf gegen unsere erfreulicherweise wachsende Zahl zu sein scheint, sowie ärztliche Anordnungen."

Getty Images König Charles im Oktober 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Samoa

