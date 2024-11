Lottie Moss feierte Halloween im sexy Marilyn-Monroe-Kostüm

Am Donnerstagabend verdrehte Lottie Moss (26) auf der Casamigos Tequila Halloweenparty in London wohl so manchem Gast den Kopf – und das ganz im Marilyn Monroe-Stil. Das Model schlüpfte in ein heißes pinkes Minikleid, das stark an Marilyns (✝36) ikonischen Look aus dem Filmklassiker "Blondinen bevorzugt" von 1953 erinnert. Das trägerlose, eng anliegende Kleid mit einer XXL-Schleife am Rücken kombinierte sie mit glitzernden schwarzen Overknee-Stiefeln, die ihre trainierten Beine in Szene setzten. Lange Handschuhe, auffällige silberne Ohrringe und eine funkelnde Handtasche rundeten das Outfit ab. In ausgelassener Stimmung posierte sie zunächst drinnen für die Kameras, bevor sie sich im Außenbereich in einen braunen Pelzmantel hüllte, um der britischen Herbstbrise zu trotzen, wie die Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Lottie war an diesem Abend in bester Gesellschaft und feierte unter anderem mit Stars wie Sienna Miller (42), Jaime Winston und Alex Scott (40). Einen Tag zuvor zeigte sich die Halbschwester von Kate Moss (50) als heißes Halloween-Teufelchen: Im Netz präsentierte sie sich in einem eng anliegenden roten Mesh-Top mit Flammen-Muster und ergänzte den Look mit passenden Strümpfen und knappen schwarzen Shorts. Mit klobigen Blockabsätzen und roten Teufelshörnern auf dem Kopf heizte sie ihren Followern dabei ordentlich ein.

Mit ihren beiden sexy Grusellooks sorgte Lottie an Halloween für reichlich Schlagzeilen. Doch beruflich scheint die 26-Jährige, die ihr Geld unter anderem mit freizügigen Bildern bei OnlyFans verdient, eine neue Richtung einschlagen zu wollen – denn sie fühle sich inzwischen "reifer" und sei aus den gewagten Inhalten der Plattform "herausgewachsen". Beim Event zur Wiedereröffnung einer Karaoke-Bar in London erzählte Lottie Daily Mail vor wenigen Tagen, dass sie sich lieber neuen Projekten widmen wolle. "Ich denke, ich werde irgendwann mit OnlyFans aufhören, nicht wegen irgendjemandem, sondern weil ich der Sache entwachsen bin. Wahrscheinlich fokussiere ich mich dann mehr auf meinen Podcast und meine TV-Karriere", erklärte die ehemalige "Celebs Go Dating"-Kandidatin.

Instagram / nickmoss100 Kate Moss und ihre Tochter Lila mit Lottie Moss im September 2024

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

