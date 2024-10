So aufreizend zeigt sich Neu-Single Lottie Moss im Netz

Lottie Moss (26) hat in Paris für Aufsehen gesorgt. Via Instagram teilte die Halbschwester von Supermodel Kate Moss (50) ein paar laszive Schnappschüsse von sich. Sie posierte nämlich nackt unter einem Pelzmantel auf dem Balkon ihres Hotels in der französischen Hauptstadt und rauchte dabei eine Zigarette. Die Aufnahmen entstanden während der Pariser Fashion Week, wo sie auch den 22. Geburtstag ihrer Nichte Lila Moss feierte. Offenbar lenkt sich die 26-Jährige aktuell sehr ab – immerhin ist sie erst seit wenigen Wochen wieder Single.

Am Wochenende besuchte sie gemeinsam mit Lila deren Geburtstags-Afterparty im Le Bristol Paris. Fotografen lichteten Lottie dabei in einem tief ausgeschnittenen, semi-transparenten schwarzen Kleid ab, das ihre Figur betonte. Sie verzichtete auf einen BH und setzte auf ein rückenfreies Design mit Schnürungen. Lila dagegen trug ein elegantes schwarzes Kleid mit einem gewagten Beinschlitz. Auch Kate Moss ließ es sich nicht nehmen, an der Party teilzunehmen und präsentierte in einem semi-transparenten Minikleid ihre Modelmaße.

In den vergangenen drei Jahren war das Verhältnis der Schwestern belastet gewesen, unter anderem wegen Lotties Entscheidung, freizügige Inhalte auf der Plattform OnlyFans zu teilen. Während der Pandemie lebte Lottie zeitweise bei Kate in deren Anwesen in den Cotswolds, doch Spannungen über ihren Lebensstil führten zum Bruch. Insidern zufolge soll Kate Schwierigkeiten mit Lotties Vorliebe für Partys und provokative Social-Media-Posts gehabt haben. Nun scheint die Familie jedoch wieder näher zusammenzurücken, was auch bei der Feier zum 80. Geburtstag ihres Vaters Peter deutlich wurde, bei der die Schwestern gemeinsam mit ihrem Bruder Nick und weiteren Verwandten zusammenkamen.

Getty Images Lila Moss und Kate Moss bei einer Modenschau, Mai 2024

Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

