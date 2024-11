Nach schwerem Unfall: Jeremy Renner verkauft Haus in L.A.

Für ganze 11,4 Millionen Euro verkauft! Der Marvel-Schauspieler Jeremy Renner (53) hat sich zwei Jahre nach seinem tragischen Schneepflug-Unfall von seinem Anwesen in Los Angeles getrennt. Eigentlich sollte die 9.000 Quadratmeter große Immobilie für immer sein Zuhause bleiben, gegenüber Wall Street Journal gab er allerdings preis, dass es jetzt "Zeit für seine Genesung und eine Verkleinerung sei." Der Schauspieler investierte viel Geld und Zeit in das Anwesen, zusammengerechnet ganze 8,7 Millionen Euro. Mit sechs Schlafzimmern und neun Bädern sowie unter anderem einem Luxuspool und einem Gästehaus rechtfertigte sich der Verkaufspreis.

Seine Tochter scheint weniger begeistert über den Verkauf zu sein — auf Instagram verabschiedete Jeremy sich mit einem rührenden Post. Auf dem Bild ist seine jetzt elf Jahre alte Tochter als Baby zu sehen. In der Bildunterschrift schreibt er: "Wenn Papa das Haus deiner Kindheit verkauft... Neue Wege zu gehen und gemeinsam neue Erinnerungen zu schaffen, ist immer beängstigend, aber wenn die tiefe Liebe, die wir teilen, unser Fundament ist, können wir jeden Ort mit Anmut durchschreiten." Nach diesen motivierenden Worten sprach er gegenüber dem Magazin auch seine Dankbarkeit für die "in L.A. untypisch tolle Nachbarschaftsliebe" aus.

Obwohl sich Jeremys Hauptwohnsitz in Nevada befindet, mochte er das Haus in Kalifornien sehr, da er so seiner Tochter näher sein konnte. Nach seinem tragischen Unfall mit einem Schneepflug erwies sich das Haus als perfekt für seine Genesungsphase – dort musste er keine Treppen laufen. Der Unfall ereignete sich an Neujahr vor fast zwei Jahren, als der "Hawkeye"-Schauspieler einem Familienmitglied helfen wollte, ein in den Schneemassen feststeckendes Auto zu befreien. Sein 6,5 Tonnen schwerer Schneepflug überrollte ihn dabei, woraufhin er sich laut Men's Health 38 Knochen brach und neu laufen lernen musste.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und Tochter Ava in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige