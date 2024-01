Für die Familie: Ian Somerhalder hängt Karriere an den Nagel

Ian Somerhalder (45) macht offenbar Schluss mit Hollywood. Mit seiner Hauptrolle als Damon Salvatore in The Vampire Diaries war der US-Amerikaner auf der ganzen Welt berühmt geworden. Doch in den vergangenen Jahren wurde es um den Hollywoodstar sehr ruhig. Zusammen mit seiner Frau Nikki Reed (35) und ihren beiden Kindern genießt er seither ein entspanntes Leben auf einer Farm. Auf die große Leinwand zurückkehren wird Ian vorläufig nicht mehr, wie er nun verrät!

Im Interview mit E! News erklärt Ian nun: "Ich liebe es, Filme zu machen, ich habe es einfach so lange gemacht. Wir hatten einen unglaublichen Lauf." Doch offenbar wolle er sich fortan voll und ganz auf seine Familie fokussieren. Für seine Karriere werde der 45-Jährige aber immer dankbar sein. "Ich liebe das, was ich lange Zeit gemacht habe", stellt er abschließend klar.

Abseits von Hollywood haben sich Ian und Nikki etwas Eigenes aufgebaut und darüber könnten sie wohl nicht glücklicher sein. "Wir produzieren die meisten unserer Lebensmittel selbst, ich lebe in meinen Cowboystiefeln", schwärmte der Schauspieler vor einigen Wochen total stolz. Er und seine Herzensdame seien inzwischen zu echten "Bauernhof-Leuten" geworden.

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

Getty Images Ian Somerhalder und Nikki Reed, Januar 2023

Instagram / nikkireed Nikki Reed, Bodhi Soleil Reed Somerhalder und Ian Somerhalder, 2018

