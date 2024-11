Prinz Williams Solo-Südafrika-Reise ist ein gutes Zeichen

Prinz William (42) wird diesen Monat nach Südafrika reisen, während Prinzessin Kate (42) in Großbritannien bleibt. Der Anlass seiner Reise ist die vierte Earthshot Prize Awards Ceremony, die am 6. November in Kapstadt stattfindet. Normalerweise begleitet die Prinzessin von Wales ihren Ehemann bei diesem wichtigen Ereignis, doch in diesem Jahr zieht sie es vor, zu Hause zu bleiben. Laut dem Royal-Experten Richard Fitzwilliams sei diese Entscheidung von William, ohne seine Frau zu reisen, ein positives Zeichen. In einem Interview mit Express erklärte er: "William würde zweifellos nicht nach Südafrika reisen, [...] wenn er nicht das Gefühl hätte, dass es ihr gut geht und sie mit der Familie in seiner Abwesenheit gut zurechtkommt."

Trotz der Bedeutung des Earthshot Prize für den Prinzen, der für wegweisende Innovationen zur Rettung des Planeten verliehen wird, stehe das Wohl seiner Familie für ihn an erster Stelle. "Der Preis ist seine Idee, aber wir wissen, dass sie ein hingebungsvolles Paar sind und was seine Prioritäten sind, und dass er sich in der Lage fühlt zu gehen, ist ein weiteres ermutigendes Zeichen, dass es ihr gut geht", führt der Experte aus. Diese Prioritätensetzung spricht für das enge Band zwischen dem Paar und zeigt Kates Fortschritte auf ihrem Weg der Heilung.

Prinzessin Kate hatte erst kürzlich in einem emotionalen Video bekannt gegeben, dass sie die Chemotherapie erfolgreich beendet hat, jedoch weiterhin einen langen Weg zur vollständigen Genesung vor sich sieht. Ihre jüngsten öffentlichen Auftritte, darunter ein überraschender Besuch in Southport, wurden von vielen als Beweis dafür gesehen, dass sie auf einem guten Weg ist. Die Unterstützung der Familie spielt dabei eine wesentliche Rolle. In der Vergangenheit betonten sowohl William als auch Kate oft die Bedeutung der Privatsphäre und des familiären Wohlbefindens, Werte, die sie stets nach außen leben und durch die sie zahlreichen royalen Sympathisanten als Vorbild dienen.

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate bei Wimbledon 2023

