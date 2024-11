Toni war vor "Hochzeit auf den ersten Blick" nie vergeben

Toni ist einer der zwölf Kandidaten der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel. In der ersten Folge des Sozialexperiments gab er der Kandidatin Pia das Jawort – und das, obwohl er nie zuvor eine Beziehung hatte. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet der 31-Jährige nun mehr zu seinen Beweggründen, direkt zu heiraten. "Das gute Gefühl, dass vorher geschaut wird, ob da wirklich die Charaktere, Vorstellungen und Interessen zueinanderpassen und dass da am Ende auch jemand steht, der mit dem, was der andere gerne macht und tut, auch was anfangen kann", erklärte Toni.

Laut eigener Aussagen wünscht er sich eine Frau, die liebevoll und hilfsbereit ist und ihr Herz am rechten Fleck trägt. Den Experten zufolge ist Pia daher die perfekte Wahl für ihn. "Sie haben etwas ganz Wichtiges, was für das Matching eigentlich unumgänglich ist: Sie sind sozial ähnlich begehrenswert", erklärte Sandra Köhldorfer (43) in der ersten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge und fügte hinzu: "Sie haben einen ganz ähnlichen Partnerwert, das heißt: Sie sind ähnlich attraktiv, sie haben einen ähnlichen sozialen Status und sie leben ähnlich."

Ob hier aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann, wird sich in den kommenden Folgen der elften Staffel zeigen. In Folge zwei geht es für Toni und Pia auf eine Hochzeitsreise nach Japan. Dabei bekommen die beiden als Neu-Eheleute die Chance, sich intensiver kennenzulernen. "Ich war vom Reiseziel erst ein bisschen geschockt, vor allem wegen des langen Flugs. Aber ich hatte auch ein wenig Bedenken über diese Art des Kennenlernens mit allen Aktivitäten drumherum, ob das wirklich zu uns passt und was für uns ist", gab Toni vorab gegenüber Promiflash preis.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr, immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Joyn / Christoph Assmann Toni und Pia mit den "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Sandra Köhldorfer und Markus Ernst

