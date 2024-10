So geflasht war "Hochzeit auf den ersten Blick"-Toni von Pia

Seit wenigen Tagen läuft wieder Hochzeit auf den ersten Blick. Toni und Pia sind dabei das erste Match der elften Staffel. Im Barockschloss Lichtenwalde trafen die beiden erstmals aufeinander, um den Bund der Ehe zu schließen. Im exklusiven Interview mit Promiflash plauderte der frischgebackene Bräutigam nun aus, dass er direkt hin und weg von seiner Pia war. "Mein erster Gedanke war: Da kommt ein wunderschöner weißer Engel zur Tür herein – mit diesem tollen, warmherzigen, sympathischen Lächeln", schwärmte Toni.

Im Gespräch gab die 27-Jährige preis, dass sie von ihrem künftigen Ehemann ebenfalls einen durchweg positiven ersten Eindruck hatte. "Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ging mir durch den Kopf, dass er ein attraktiver junger Mann ist", erinnerte sich Pia und fügte hinzu: "Als wir dann aufeinander getroffen sind, habe ich direkt gemerkt, wie angespannt er ist. Ich wollte ihm direkt ein sicheres Gefühl geben, dass er nicht so nervös sein braucht."

Wie sich Toni und Pia als Neu-Eheleute schlagen, erfahren die Zuschauer in der zweiten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick", die am kommenden Montag ausgestrahlt wird. Dann erhalten die beiden nämlich die Möglichkeit, sich während einer Hochzeitsreise in Japan näher kennenzulernen. "Wir haben uns sehr über das Reiseziel gefreut. Fans von Großstädten sind Toni und ich beide nicht, daher waren wir froh, dass es auch mal aus der Stadt rausging", verriet Pia vorab gegenüber Promiflash.

Joyn / Christoph Assmann Pia und Toni, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2024

