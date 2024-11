"Unter uns"-Star Lars Steinhöfel kündigt lange Auszeit an

Lars Steinhöfel (38) braucht eine Veränderung. Der Fernsehstar gehört eigentlich zum festen Ensemble von Unter uns, doch nun verrät er, dass er bald nicht mehr in der Soap zu sehen sein wird. "Ich werde eine Auszeit nehmen bei 'Unter uns'. Nach fast 20 Jahren habe ich gedacht, ich muss mal kurz ein bisschen resetten, mich mehr auf mich selbst konzentrieren und die mentale Gesundheit wieder ins Gleichgewicht bringen", offenbart der Berliner zu Gast bei "Gala". Viel mehr verrät er zu seiner Pause nicht, allerdings kündigt er an, für mehrere Monate von der Bildfläche zu verschwinden.

Bei "Unter uns" musste der Darsteller von Easy immer einen ähnlichen Look haben. Während seiner Auszeit möchte Lars deshalb mit seinem Äußeren experimentieren und lässt sich während seines Interviews einen Buzz-Cut schneiden. "Jetzt kann ich mit meinen Haaren und meinem Aussehen machen, was ich möchte!", freut sich der 38-Jährige. In einem Instagram-Video teilt die Show das Ergebnis des Umstylings: Der ehemalige Sommerhaus-Bewohner zeigt sich darin mit sehr kurzen, feuerroten Haaren. "Sehr schick", findet ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer User ist weniger begeistert und scherzt: "Halloween ist doch vorbei!"

Auch in Lars' Liebesleben veränderte sich zuletzt einiges. Jahrelang ging der RTL-Star gemeinsam mit seinem Partner Dominik Schmitt durchs Leben. Im Frühjahr 2023 gab das Paar dann kurz vor der geplanten Hochzeit seine Trennung bekannt. Gegenüber Promiflash berichtete der Single-Mann wenige Monate später: "Ich habe in der letzten Zeit die Liebe zu mir selbst gefunden und bin an einem Punkt, an dem ich mich anderen Menschen wieder öffnen kann."

RTL / Bernd Jaworek Lars Steinhöfel, "Unter uns"-Star

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel in Paris

