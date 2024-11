Bürger stinksauer: König Felipe wird mit Schlamm beworfen

König Felipe (56) und Königin Letizia (52) von Spanien wurden bei einem Besuch in der Hochwasserregion Valencia von wütenden Bürgern mit Schlamm beworfen. Am Sonntag reiste das Königspaar gemeinsam mit Regierungschef Pedro Sánchez in die besonders stark betroffene Gemeinde Paiporta, um sich ein Bild von der verheerenden Lage nach den Überschwemmungen zu machen. Doch anstatt eines herzlichen Empfangs wurden sie von aufgebrachten Einwohnern mit Protesten konfrontiert und dem Wasser-Sand-Gemisch attackiert.

Die tragischen Überschwemmungen in der Region haben bereits über 210 Menschen das Leben gekostet und unzählige Familien in Notlage gebracht. Der Besuch des Königspaares sollte ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung sein, doch die Wut der Anwohner war unübersehbar. Sicherheitskräfte vor Ort versuchten, die Situation zu deeskalieren und das Königspaar in Sicherheit zu bringen. Sie zogen berittene Polizeieinheiten hinzu, um die Sicherheit von Felipe VI. und Letizia zu gewährleisten, da einige Bewohner ihre Frustration darüber zum Ausdruck brachten, dass vermeintlich symbolische Besuche nicht die ersehnten Lösungen für ihre Probleme brachten, wie unter anderem Bild berichtete.

Felipe und Letizia sind seit 2014 das spanische Königspaar und bemühen sich stets um die Nähe zum Volk. Letizia, eine ehemalige Journalistin, setzt sich besonders für soziale Belange ein und besucht häufig Krisengebiete im Land. Trotz ihres Engagements scheint das Vertrauen einiger Bürger erschüttert zu sein, insbesondere in Zeiten großer Not. Nicht nur das Vertrauen der Bürger wurde in der vergangenen Zeit gebrochen, auch das von Felipe und Letizia. Im Mai dieses Jahres berichtete Caras, dass sich das Königspaar jeweils einen Liebhaber angelacht haben soll. Demnach habe der 56-Jährige mit einer "reichen" Erbin angebandelt und seine 52-jährige Ehefrau mit einem "sehr reichen Mann", der "ein Schloss in den französischen Pyrenäen" besitzt.

Getty Images König Felipe im November 2024

ActionPress / THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA König Felipe und Königin Letizia bei den Premio Planeta Awards 2024

