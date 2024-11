David und Victoria Beckham genießen Miami auf Luxusjacht

David Beckham (49) und seine Gattin Victoria (50) sind aufgrund ihrer Jobs praktisch rund um die Uhr beschäftigt, doch auch Stars brauchen hin und wieder natürlich eine Verschnaufpause. Wie sich zeigt, wählten die beiden Briten einen besonders exklusiven Ort für ihre Auszeit. Im sonnigen Miami verbrachten die Turteltauben das vergangene Wochenende auf einer Luxusjacht. Neue Aufnahmen, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die zwei völlig entspannt und gut gelaunt auf dem Wasser.

Dem herrlichen Urlaubswetter entsprechend entschied sich die Designerin für Jeans-Hotpants und ein kurzärmeliges schwarzes Shirt sowie eine Sonnenbrille und ein Cap zum Schutz vor den intensiven Sonnenstrahlen. Ihr Liebster hat größtenteils auf Kleidung verzichtet und bräunte sich lediglich in einer Badehose, wodurch sich seine zahlreichen Tattoos offenbarten. Offensichtlich sind die beiden auch richtige Buchliebhaber, da David an Bord laut The Sun den Psychothriller "The Housemaid's Secret" las und die Sängerin den Roman "Never Lie".

Es ist kein Zufall, dass Victoria und David ausgerechnet in Miami gesichtet wurden. Den Luxustrip gönnte sich das berühmte Paar nämlich nur kurze Zeit nach der Bekanntgabe, dass sie sich in der amerikanischen Küstenstadt ein neues kostspieliges Wohnhaus gekauft haben. Die Traumimmobilie soll eine prächtige Villa sein und hat den Berichten von The Real Deal zufolge stolze 72 Millionen Euro gekostet. Das Anwesen, das sie Gerüchten zufolge bar bezahlt haben, liegt direkt am Wasser des malerischen Strands von Miami Beach.

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham in Versailles, Juni 2023

