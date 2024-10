72 Millionen Euro: Vic und David Beckham kaufen neue Villa

Victoria (50) und David Beckham (49) haben sich ein neues Traumhaus in Miami gegönnt. Die Designerin und der einstige Fußballer haben Berichten von The Real Deal zufolge eine 72 Millionen Euro teure Villa erworben, die die beiden bereits liebevoll "neuen Beckingham Palace" getauft haben. Die luxuriöse Immobilie liegt direkt am Wasser von Miami Beach und bietet genug Platz für die sechsköpfige Familie. Das Inserat des Luxusanwesens betitelte die Immobilie als "modernes Meisterwerk am Wasser".

Die Villa bietet ganze neun Schlafzimmer und 13 Badezimmer auf einer Grundstücksfläche von über 14.000 Quadratmetern. Neben einem Fitnessstudio und einem Spa mit Massageraum verfügt das Haus über ein Heimkino, einen Infinitypool und eine Dachterrasse mit atemberaubendem Blick auf die Biscayne Bay. Die luxuriöse Ausstattung setzt sich im Außenbereich fort, wo eine voll ausgestattete Außenküche und gemütliche Lounge-Bereiche zu entspannten Abenden einladen. Für ihre 18 Millionen Euro teure Yacht gibt es einen passenden Liegeplatz direkt vor der Haustür, sodass spontane Ausflüge aufs Meer möglich sind. Die exklusive Lage an der North Bay Road bringt sie in die Nachbarschaft von Stars wie Shakira (47), Cindy Crawford (58), Phil Collins (73) und Barry Gibb.

Die Wahl des Wohnortes soll in der Beziehung von Victoria und David schon mehrfach für Spannungen gesorgt haben. Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Insider gegenüber dem Magazin Heat, dass der Ex-Kicker eher das ländliche, ruhige Leben bevorzugt, während seine Frau eher das Großstadtleben präferiert. "David ist in den Cotswolds in seinem Element, [...] aber Victoria macht sich Sorgen, dass sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln und letztlich getrennte Leben führen könnten", führte die Quelle weiter aus. Wie praktisch, dass das Ehepaar mehrere Anwesen besitzt, die beide Lebensstile je nach Präferenz zu bieten haben.

MEGA Luxusvilla von Victoria und David Beckham in Miami

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Sängerin und Fußballspieler

