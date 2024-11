Dieser Film half Shailene Woodley bei ihrem Trennungschmerz

Shailene Woodley (32) machte vor zwei Jahren eine intensive persönliche Veränderung durch – sie trennte sich von NFL-Star Aaron Rodgers (40). Danach drehte sie den Film "Three Women", der ihr in dieser Zeit bei der Verarbeitung half. Im Film geht es um drei Frauen und ihr komplexes Sexleben. Laut Shailene konnte sie sich nach ihrer Trennung "sehr gut mit der Handlung identifizieren." Die Schauspielerin fühlte sich so sehr mit ihrer Figur verbunden, dass diese sie in der schweren Zeit unterstützte: "Zur Arbeit zu kommen und diesen Erdungsstab künstlerisch und beruflich zu haben, war etwas, was ich für immer mit mir nehmen werde", erzählt sie gegenüber Natural Diamonds. Die Rolle fühlte sich für die Schauspielerin an wie "eine Seelenverwandte."

Sie gab gegenüber dem Medium ihre intensive Gefühlswelt zu diesem Zeitpunkt preis: "Eines der Dinge, die mir in meinem Leben am meisten zu schaffen machen, ist dieses Gefühl des existenziellen Alleinseins, was etwas anderes ist als Einsamkeit." Besonders das Drehbuch diente ihr als "Stütze, um sich mit der emotionalen Komplexität des menschlichen Herzens auseinanderzusetzen." Shailene wünschte sich, dass der Film anderen Frauen das Gleiche bieten kann: "Es gibt Raum für Gespräche und Verbindungen." Gegenüber Bustle betonte sie Anfang September außerdem: "Ich habe wirklich viel Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht an mir liegt, etwas zu reparieren oder zu heilen oder irgendetwas an einer Beziehung zu tun, außer die tiefe Fürsorge und Liebe zu schützen, die ich für die Welt und für meine Leute habe."

Aaron und Shailene trennten sich einen Monat nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung im Februar 2022, zuvor schwärmte ihr Ex-Verlobter noch auf Instagram von ihr: "Danke, dass du mir immer den Rücken gestärkt hast, für die unglaubliche Freundlichkeit, die du mir und jedem, den du triffst, entgegenbringst, und dafür, dass du mir gezeigt hast, wie bedingungslose Liebe aussieht. Ich liebe dich und bin dankbar für dich." Was sich zu diesem Zeitpunkt nach großer Liebe anhörte, endete für die Schauspielerin mit Herzschmerz. "Sie war nicht glücklich in ihrer Beziehung und verärgert über die Trennung", erzählte ein Insider Us Weekly.

Getty Images Shailene Woodley auf der “Three Women” New York City Premiere, 2024

Getty Images Shailene Woodley bei der Pariser Fashion Week 2022

