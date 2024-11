Drew Barrymore feiert weihnachtliches Halloween mit Mariah

Drew Barrymore (49) hat sich für ihre "The Drew Barrymore Show" am 31. Oktober eine besondere Überraschung einfallen lassen: Sie lädt die "Queen of Christmas" Mariah Carey (55) in die Sendung ein, um gemeinsam Halloween und Weihnachten zu feiern. Während Drew, die mal ein echt gruseliges Date hatte, als "Queen of Halloween" in einem auffälligen orangefarbenen Kleid mit schwarzen Handschuhen und Federkragen auftritt, erscheint Mariah als "Queen of Christmas" in einem eleganten roten Samtkleid mit funkelndem Diamantschmuck und silbernen High Heels, wie Fotos von People zeigen. Die ungewöhnliche Kombination der beiden Stile sorgt für Begeisterung im Publikum und verbreitet sowohl gruselige als auch festliche Stimmung im Studio.

Sogar das Set der Show wurde in zwei Hälften geteilt und liebevoll dekoriert! Auf Mariahs Seite erstrahlt ein Winterwunderland mit prächtigen Weihnachtsbäumen, goldenen Ornamenten, rosafarbenen Girlanden und funkelnden Lichtern. Sogar goldene Geschenke mit passenden Schleifen befinden sich unter den Bäumen. Drews Seite wurde in ein geheimnisvolles Halloween-Ambiente verwandelt mit einem unheimlichen Nachthimmel, Fledermäusen und einem mit Spinnweben bedeckten Weihnachtsbaum, umgeben von bunten Kürbissen.

In der Sendung spricht Mariah über das 30-jährige Jubiläum ihres Hits "All I Want for Christmas Is You" und erzählt von ihren Weihnachts- und Halloween-Traditionen mit ihren 13-jährigen Zwillingen Monroe (13) und Moroccan (13), die sie mit Ex-Partner Nick Cannon (44) hat. Außerdem stellt sie ihre neue Kollektion festlicher Schneekugeln und Christbaumdecken vor. Drew und ihr Team geben in der Sendung Tipps für kreative Halloween-Dekorationen und führen einen schaurigen Türdekorationswettbewerb durch.

Drew Barrymore, die das Halloween-Motto seit dem Start ihrer Show im September 2020 pflegt, zeigte sich in den vergangenen Jahren immer wieder kreativ. Im letzten Jahr verwandelte sie sich beispielsweise in den berühmten Maler Bob Ross, komplett mit dessen charakteristischem Afro, Bart und einer angedeuteten Brustbehaarung. Die Talkshow, die aktuell in ihrer fünften Staffel läuft, startete ursprünglich als einstündiges Programm, bevor sie ab 2022 in zwei halbstündige Abschnitte aufgeteilt wurde. Die Show wurde kürzlich bis zur sechsten Staffel verlängert und wird bis 2026 fortgesetzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Mariah Carey in São Paulo, Brasilien, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Moderatorin