Gwyneth Paltrow hat mit Timothée eine gute Zeit am Filmset

Gwyneth Paltrow (52) kehrt auf die Leinwand zurück – und hat dabei wohl jede Menge Spaß. In der "Drew Barrymore Show" spricht die Schauspielerin begeistert über ihre Zusammenarbeit mit Timothée Chalamet (28) am Set von "Marty Supreme". Die beiden wurden kürzlich bei Dreharbeiten im Central Park in New York City gesichtet, wo sie sogar eine Kussszene teilten. "Er ist wirklich höflich, sehr talentiert und einfach angenehm im Umgang", berichtete die "Iron Man"-Darstellerin und fügt lächelnd hinzu: "Ich habe wirklich viel Spaß mit ihm."

Vor einigen Jahren hatte sich Gwyneth aus dem Filmgeschäft in Hollywood zurückgezogen und sich auf ihr Lifestyle- und Wellness-Unternehmen Goop konzentriert. Ihr Comeback mit dem Biopic "Marty Supreme" unter der Regie von Josh Safdie ist überraschend. In der Talkshow erläutert sie Drew Barrymore (49), was dahintersteckt: Ihre Kinder mit Ex-Mann Chris Martin (47) sowie die Kinder ihres Ehemanns Brad Falchuk (53) sind nun aus dem Haus und studieren, was ihr Freiraum und neue Perspektiven verschafft hat. "Der leere Raum im Nest ist schmerzlich, aber er eröffnet auch kreative Möglichkeiten", meint die 52-Jährige.

Timothée hingegen scheint sich aktuell auf einem absoluten Aufwärtstrend zu befinden. Der Lockenkopf machte sich im Jahr 2017 mit Filmen wie "Call Me by Your Name" und "Lady Bird" einen Namen, doch sein großer Durchbruch ließ auf sich warten. Mit seiner Hauptrolle im Science-Fiction-Epos "Dune" scheint er sich im vergangenen Jahr endgültig in Hollywood etabliert zu haben. Seiner Karriere zuliebe hält er angeblich auch seine Beziehung mit Kylie Jenner (27) geheim. "Seine Karriere nimmt gerade Fahrt auf und er möchte sie schützen und sie auf der Grundlage seines Talents gedeihen lassen, nicht mit wem er sich trifft oder nicht", behauptete ein Insider laut Daily Mail.

Getty Images Gwyneth Paltrow im Juni 2024

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

