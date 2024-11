Helen Flanagan posiert mit ihrem neuem Freund auf einer Gala

Helen Flanagan (34) zeigte sich am Samstagabend verliebt an der Seite ihres Freundes Robbie Talbot bei der Football For Change Gala 2024 in Liverpool. Die Reality-TV-Bekanntheit zog alle Blicke auf sich, als sie gemeinsam mit dem 45-jährigen Unternehmer über den roten Teppich schritt. In einem aufreizenden schwarzen Spitzenkleid mit tiefem Ausschnitt und zarten Ärmeln flashte die Schauspielerin, während ihr neuer Freund ganz in Schwarz in einem Anzug posierte.

Die beiden wirkten glücklicher denn je und genossen den Abend sichtlich. Seit einigen Monaten sind sie nun schon ein Paar. Kürzlich hatte Helen ihrem Partner zum Geburtstag gratuliert und auf Social Media eine liebevolle Videomontage geteilt. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday, Robbie. Der liebenswerteste, freundlichste und lustigste Mann, den ich je getroffen habe. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Ich liebe dich." Ob das ein Seitenhieb an ihren Ex Scott Sinclair war?

Helen und Scott waren 13 Jahre lang ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder: Matilda, Delilah und Charlie. In einem offenen Interview mit dem Podcast "The Life of Bryony" sprach Helen erstmals über die Trennung und bezeichnete die Beziehung als "toxisch". Sie erklärte, dass sie und Scott einfach nicht füreinander bestimmt waren und dass die Beziehung ihrer mentalen Gesundheit nicht guttat. Über ihren neuen Freund Robbie schwärmte sie hingegen in den höchsten Tönen. "Er ist der lustigste Mann, den ich je getroffen habe, und er kümmert sich so liebevoll um mich und meine Kinder", erzählte Helen. "Er versteht mich wie kein anderer und sorgt dafür, dass es mir gut geht." Für Helen ist es wichtig, jemanden an ihrer Seite zu haben, der sie emotional unterstützt und mit dem sie glücklich sein kann.

Anzeige Anzeige

Backgrid Helen Flanagan im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige