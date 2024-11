Rebel Wilson und ihre Ramona feiern als Cowgirls Halloween

Die Schauspielerin Rebel Wilson (44) und ihre Ehefrau Ramona Agruma erschienen laut Daily Mail am Donnerstag zu Kendall Jenners (29) Halloween-Party im Chateau Marmont in Hollywood – und das in passenden Cowgirl-Kostümen. Für den echten Westernlook kombinierte die Pitch Perfect-Bekanntheit einen Cowboy-Hut, ein rot-kariertes Hemd und eine Wildlederweste mit Fransen. Ramona ergänzte das Outfit ihrer Partnerin perfekt: Auch die Unternehmerin kam mit Fransenjacke und Westernhut zur Party des Supermodels.

Für Rebel und Ramona war das der erste öffentliche Auftritt seit ihrer Traumhochzeit im September dieses Jahres. Die Trauung der Schauspielerin und ihrer Partnerin fand laut dem Magazin in einem märchenhaften Setting in Porto Cervo, Sardinien, statt. Das Besondere: Die Zeremonie wurde von ihrer gemeinsamen Tochter Royce, die bald zwei Jahre alt wird, als Blumenmädchen begleitet. Das zeigten unter anderem romantische Fotos der Hochzeit, die Rebel im Anschluss auf Instagram veröffentlichte.

Rebel und Ramona lernten sich 2021 kennen und machten ihre Beziehung erst ein Jahr später öffentlich. Damals teilte die Australierin ein gemeinsames Kuschelfoto auf Instagram und widmete ihrer Partnerin eine rührende Nachricht: "Ich dachte, ich suche nach einem Disney-Prinzen, aber vielleicht brauchte ich die ganze Zeit eine Disney-Prinzessin." Kurz darauf verbrachten sie gemeinsam einen Urlaub auf Sardinien – demselben Ort, an dem sie später heiraten sollten.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma im September 2024

