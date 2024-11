Vier Kinder: Tom Hanks hat als Vater viele Fehler gemacht

Tom Hanks (68) gibt tiefe Einblicke in sein Familienleben. In dem Podcast "On purpose with Jay Shetty" spricht der vierfache Vater über die Erziehung seiner Sprösslinge. "Ich habe jeden Fehler gemacht", gibt der Schauspieler ehrlich zu und erklärt: "Man verletzt die Kinder irgendwie immer wieder und wenn sie älter werden, kommt man zurück und [sagt]: 'Hey, kann ich mit dir darüber reden, was für ein Idiot ich all die Jahre war?'"

Besonders eine Situation mit seinem jüngsten Sohn Truman (28) sei ihm im Gedächtnis geblieben: "Er war jünger, etwa sieben oder acht Jahre alt. Irgendwann sagte ich: 'Lass uns runter in den Park gehen. Wir nehmen unsere Handschuhe mit und schlagen ein paar Bälle.' Und Truman sagte: 'Ja, lass uns das machen.'" Dann sei jedoch etwas dazwischen gekommen und Tom habe ihren Plan vergessen. Als ihm das Vorhaben wieder eingefallen sei, habe er sich entschuldigt. "Und [Truman] sagte: 'Nein, ist schon okay, Alter.' Und er klang enttäuscht", erinnerte sich Tom niedergeschlagen.

Der "A Man Called Otto"-Star hat vier Kinder. Colin (46) und Elizabeth teilt er mit seiner ersten Frau Samantha Lewes, während er mit Rita Wilson (68) die Söhne Chet (34) und Truman bekam. Mit Rita ist der Filmstar mittlerweile seit mehr als 36 Jahren verheiratet. Offenbar sind die Turteltauben noch immer überglücklich, wie die Schauspielerin anlässlich Toms 68. Geburtstags bewies. Damals machte sie ihm via Instagram eine rührende Liebeserklärung: "Du hast die Welt zu einem besseren Ort gemacht, als du geboren wurdest. Du bringst Freude, wohin auch immer du gehst."

Getty Images Chet Hanks, Tom Hanks, Rita Wilson und Truman Hanks im Januar 2024

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2024

