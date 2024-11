Zum Schutz der Stimme: Adele beendet Las Vegas-Konzertreihe

Die britische Sängerin Adele Laurie Blue Adkins, schlichtweg bekannt als Adele (36), hat kürzlich verkündet, dass sie ihre Las-Vegas-Konzertreihe "Weekends With..." nach zwei Jahren beenden wird. Während eines Auftritts im legendären Kolosseum im Caesars Palace erklärte die britische Musikikone ihren Fans: "Dies ist wirklich der Anfang vom Ende. Es gibt keine weiteren verdammten Shows." Adele verriet weiter, dass das 100. Konzert, das am Wochenende vor Thanksgiving stattfinden wird, die Konzertreihe beenden soll.

Die aus London stammende Künstlerin hatte im Verlauf ihrer Konzertreihe wegen Stimmproblemen bereits mehrere Termine absagen müssen. Nachdem sich Adele in der Vergangenheit außerdem mehreren Stimmbandoperationen unterziehen musste, geht es ihr nun vor allem um gesundheitliche Vorsorge. Wie ein Insider gegenüber The Sun äußerte, soll auch das Bedürfnis, näher bei der Familie zu sein, ein Grund für Adeles Entscheidung gewesen sein: "Erst gab es Gerüchte, dass Vegas für Adele der Beginn vieler weiterer großer Auftritte sein würde. Aber die Pläne wurden verworfen, wegen der Angst um den Schutz ihrer Stimme und dem Wunsch, in der Nähe der Familie zu sein."

Adele betonte jedoch auch, dass ihre Las-Vegas-Auftritte ihr Leben in vielerlei Hinsicht bereichert haben: "Mein Leben ist tausendmal besser. Mein Leben, nicht meine Karriere, nicht meine Musik. Ich spreche von meinem tatsächlichen Leben." Der Megastar erklärte: "Man sagt, wenn man Dinge will und im Leben nach Dingen sucht, muss man das Universum bezahlen und dann zahlt es einem das Zehnfache zurück. Ich habe das Gefühl, dass mir das mit dieser Show passiert ist. Mein Leben ist tausendmal besser."

