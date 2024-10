Trägt Reese Witherspoon etwa einen Liebesbeweis für Oliver?

Es scheint immer mehr, als sei Reese Witherspoon (48) wieder in festen Händen. Die Schauspielerin soll derzeit mit dem deutschen Finanzier Oliver Haarmann anbandeln – und wurde nun mit ihm in New York City gesichtet! Auf den Fotos, die People vorliegen, trägt sie ein süßes Detail, das darauf hindeuten könnte, dass die beiden ein Paar sind: Ihren Kopf schmückt eine Kappe des NHL-Teams New York Islanders, an dem Oliver eine Minderheitsbeteiligung hält. Außerdem scheinen sich Reese und ihr angeblicher neuer Partner bestens zu verstehen, während er liebevoll eine Hand auf ihrer Schulter hat.

Bisher wurde die Romanze von keinem der beiden offiziell bestätigt. Zunächst hieß es, der "Natürlich blond"-Star und Oliver seien nur Freunde. Vergangenen Monat offenbarte jedoch eine Quelle gegenüber Life & Style, Reese habe den Segen ihrer drei Kinder, die Beziehung offiziell zu machen – und das aus einem ganz bestimmten Grund: "Oliver verwöhnt Reese total und liebt es, mit ihr in die besten Restaurants der Stadt zu gehen. Sie hat sehr viel Spaß", verriet der Informant. Die 48-Jährige sei aber noch am Zögern. "Noch wirft sie mit dem L-Wort nicht wirklich um sich. Aber sie ist sehr gespannt zu sehen, wohin die Sache mit Oliver noch geht", führte er weiter aus.

Die ersten Gerüchte um die "Big Little Lies"-Darstellerin und den gebürtigen Deutschen begannen vor wenigen Monaten. Nachdem sich Reese vergangenes Jahr von ihrem zweiten Ehemann Jim Toth (54) getrennt hatte, machten im Juli dieses Jahres Schnappschüsse die Runde, die durch Daily Mail veröffentlicht wurden: Auf diesen unterhielten sich Reese und Oliver angeregt und lächelten beide liebevoll. Es hieß, das vermeintliche Paar habe wohl ein gemeinsames Abendessen in einem New Yorker Restaurant genossen.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon (r) und ihre Kinder, 2024

Getty Images Reese Witherspoon im Januar 2024

