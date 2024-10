Sie sind das nächste "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Fabian und Michelle sind nach Toni und Pia das nächste Traumpaar in der etwas anderen Kuppel-TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick. Die beiden Singles wurden von den Experten Markus Ernst, Sandra Köhldorfer (43) und Beate Quinn als perfektes Match identifiziert und sollen sich nun, ohne sich vorher je gesehen zu haben, das Jawort geben. "Beide wünschen sich Familie, beide sind loyal. Sie haben ganz viele wichtige Faktoren, in denen Ähnlichkeit vorherrscht", begründete das Expertenteam seine Annahme. Während Michelle von Sexualtherapeutin Beate und ihren engsten Freunden mit der freudigen Nachricht überrascht wurde, erfuhr Fabian in einem Workshop von Psychoanalytikerin Sandra von seinem Glück.

Als Michelle die frohe Botschaft erhielt, konnte sie ihre Emotionen kaum zurückhalten. Zu Tränen gerührt, zeigte sie sich überwältigt von der Aussicht, bald ihren zukünftigen Ehemann kennenzulernen. Im Beisein ihrer besten Freundin teilte sie ihre ungebändigte Freude: "Mir geht es supergut. Ich fühle mich jetzt gerade einfach nur befreit. [...] Mir geht es so gut wie lange nicht mehr." Auch Fabian war begeistert, als er erfuhr, dass die Experten eine Partnerin für ihn gefunden haben. Mit einem strahlenden Lächeln äußerte er seine Freude darüber, Teil des Experiments zu sein und blickte erwartungsvoll in die Zukunft. "Es sind unfassbare Gefühle, die da durch den Körper schießen. Gänsehaut, Glücksgefühle, Puls, der nach oben geht. Es ist ein sehr schönes Gefühl zu wissen, da ist jetzt jemand", beschrieb Fabian seine Gefühlslage.

Die Vorfreude auf die anstehende Hochzeit ist bei beiden riesig, und die Spannung steigt, ob sie den mutigen Schritt tatsächlich wagen werden – denn in der Vorschau der Sendung wurde bereits angedeutet, dass die bevorstehende Trauung im Freien von Michelle und Fabian eine unerwartete Wendung nehmen wird. Auf einmal fängt es an, wie aus Kübeln zu schütten, sodass die Hochzeitsgesellschaft ins Trockene fliehen muss. Ob die Ehe trotz der Umstände geschlossen werden kann, werden die Zuschauer hinter den Bildschirmen in der nächsten Episode erfahren.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Joyn / Christoph Assmann Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

