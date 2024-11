Ein Restaurantbesuch von J.Lo endete in einem Handgemenge

Jennifer Lopez (55) erlebte laut Gala am Wochenende einen turbulenten Restaurantbesuch in Los Angeles. Gemeinsam mit ihren Zwillingen Emme (16) und Max (16) sowie ihrem Manager Benny Medina wollte die Sängerin das bei Prominenten beliebte Luxus-Restaurant "Nobu" besuchen. Als sie aus ihrem schwarzen SUV stiegen, wurden sie bereits von einer Reihe Paparazzi erwartet, wie ein YouTube-Video der Plattform "X17" zeigt. In einem eleganten weißen Rollkragenpullover, einer gestreiften Hose mit ausgestelltem Bein und weißen Plateauschuhen folgte Jennifer ihren Kindern zum Eingang, während ein Mitarbeiter des Restaurants vergeblich versuchte, die Fotografen auf Abstand zu halten.

Nachdem das Abendessen beendet war, entstand beim Verlassen des Lokals erneut ein Tumult. Der Sicherheitsmann des Restaurants schien zunehmend frustriert von der anhaltenden Präsenz der Paparazzi zu sein und forderte diese energisch dazu auf, das Privatgelände zu verlassen. Dabei kam es offenbar zu einem Handgemenge, bei dem einer der Fotografen eine leichte Verletzung im Gesicht erlitt. Trotz des Chaos und der aufgebrachten Stimmung blieb J.Lo gelassen, schritt mit ihren Kindern zügig zu ihrem wartenden Wagen und verzichtete auf jeglichen Kommentar. Ihre Tochter Emme wirkte jedoch besorgt, hielt inne und beobachtete die Auseinandersetzung mit sichtbarer Anspannung. Ihr Bruder Max stand neben ihr und versuchte, seine Zwillingsschwester zu beruhigen.

Neben diesem Zwischenfall steht die Sängerin derzeit auch wegen einem ihrer Ex-Partner in den Schlagzeilen: Der Musikmogul P. Diddy (55), mit dem Jennifer von 1999 bis 2001 liiert war, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurden schwere Vorwürfe, darunter illegaler Sexhandel, organisierte Kriminalität und Förderung von Prostitution, erhoben. Nachdem die Liste der mutmaßlichen Opfer des Rappers länger und länger wird, hat Diddy nun einen Antrag auf Schweigepflicht gestellt, um sich gegen die Anschuldigungen zu wehren.

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im September 2024

