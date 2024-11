Herzogin Meghan kopierte Melania Trumps rotes Cape-Kleid

Offenbar hat Herzogin Meghan (43) einen modischen Moment von der ehemaligen First Lady der USA, Melania Trump (54), adaptiert. Sie trug bei einem offiziellen Anlass ein auffälliges rotes Cape-Kleid – eine Wahl, die an Melania Trumps ikonisches Kleid von 2019 erinnerte. Meghan erschien in ihrem roten Look 2020 beim Mountbatten Music Festival, wo sie sich an der Seite ihres Ehemanns Prinz Harry (40) in der Royal Albert Hall in London zeigte, wie Hello! berichtete.

Melania besuchte 2019 gemeinsam mit ihrem Ehemann Donald Trump (78) Großbritannien und nahm an einem Dinner im Winfield House teil, bei dem auch König Charles (75) und Königin Camilla (77) anwesend waren. Zu diesem Anlass trug sie das elegante, bodenlange rote Kleid mit fließendem Cape, das ihr einen glamourösen Auftritt garantierte. Das Kleidungsstück, das Meghan später wählte, hatte nicht nur die gleiche Farbe, sondern auch den gleichen figurbetonten Schnitt und das markante Cape. Beide Damen wurden so in der Modewelt für ihren glamourösen Auftritt bewundert.

Während Modekritiker das Kleid von Meghan als eine Hommage an Melanias stilvollen Look sehen könnten, zeigt dieser modische Abstecher vor allem Meghans Liebe für elegante und ausdrucksstarke Mode. Sie ist seit ihrer Rolle in der Serie Suits für ihren schicken und zugleich modernen Stil bekannt. Ihre Looks haben sich zwar seit ihrem Umzug nach Kalifornien an einen entspannteren, amerikanischen Stil angepasst, dennoch lässt sie sich offensichtlich von ikonischen Outfits anderer Stars inspirieren.

Getty Images Donald Trump und Melania Trump in England, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

