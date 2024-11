Lynda Lopez verbringt Zeit mit Violet während J.Lo-Scheidung

Obwohl ihre Schwester Jennifer Lopez (55) gerade mitten in der Scheidung von Ben Affleck (52) steckt, pflegt Lynda Lopez weiterhin den Kontakt zu ihrer Stiefnichte Violet Affleck. Vergangenes Wochenende besuchte die Journalistin sie sogar an der Universität und zeigt damit, dass sie trotz der Trennung weiterhin eine Familie sind. "New Haven mit meiner Lieblings-Yalie", schreibt Lynda zu einem Selfie von sich und der 18-Jährigen auf Instagram, auf dem sie gemeinsam glücklich in die Kamera strahlen.

Dass auch die Schwester der "On the Floor"-Interpretin nach wie vor eine gute Beziehung zu Bens Kindern hat, begeistert auch die Fans. "Das ist großartig, dass du immer noch in Kontakt bleibst", ist nur einer von Hunderten Kommentaren unter dem niedlichen Beitrag. Dass ihre Kinder bei all dem Scheidungsdrama an erster Stelle stehen, betonten sowohl J.Lo als auch der Schauspieler mehrmals. "Sie wollen den Kindern zeigen, dass die Dinge freundschaftlich sind. Sie wollen freundschaftlich bleiben. Es gibt immer noch eine Menge Liebe", erklärte ein Freund der Familie gegenüber Us Weekly.

Auch wenn die Familie zusammenhält, ist es keine einfache Zeit für die beiden Hollywoodstars. Wochenlang dominierten Trennungsgerüchte die Schlagzeilen. Vor knapp zwei Monaten, an ihrem zweiten Hochzeitstag, reichte die Schauspielerin die Scheidung von Ben ein. Im Gespräch mit Interview Magazine sprach die 55-Jährige offen über ihre Gefühle. "Es fühlt sich einsam, ungewohnt und beängstigend an. Es fühlt sich traurig an. Es fühlt sich verzweifelt an", gestand Jennifer emotional und betonte dennoch, wie wichtig es sei, sich die Zeit zu nehmen, um sich nach so einer Trennung wieder selbst zu finden.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

