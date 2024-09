J.Lo und Ben Affleck trotz Scheidung zusammen auf Schulevent

Aktuell befinden sich Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) inmitten ihrer Scheidung. Trotzdem reißen sich die Ex-Partner allem Anschein nach aus Liebe zu den Kindern zusammen – wie sie jetzt beweisen. Laut TMZ habe ein Beobachter die Hollywoodstars gemeinsam bei einem Zurück-zur-Schule-Event in Los Angeles gesichtet. Der Tippgeber behauptete zudem, dass beide sehr herzlich miteinander umgegangen seien und ziemlich entspannt gewirkt hätten.

Der Informant ist sich jedoch sicher, dass Ben und J.Lo ihre Liebe nicht wieder aufleben lassen. Vor wenigen Tagen sah das noch ganz anders aus. Ein Insider hatte gegenüber Page Six eröffnet, dass er die "On The Floor"-Interpretin und den Schauspieler "in der Polo-Lounge im Beverly Hills Hotel Händchen haltend und küssend" erwischt habe. Offenbar waren die Noch-Eheleute am vergangenen Wochenende mit den Kindern zum Brunchen in dem Hotel verabredet.

Ob die 55-Jährige und ihr Ex tatsächlich wieder zueinander finden oder nicht, bleibt offen. Zumindest eines ändert sich nach wie vor bisher nicht: Die Musikerin und Ben lassen sich scheiden. Vor einem Monat reichte J.Lo die Papiere beim L.A. County Superior Court ein – zwei Jahre nach ihrer Hochzeitsfeier in Georgia. Die beiden gaben sich im Juli 2022 das Jawort, nachdem sie 2021 mit einem großen Liebescomeback für eine waschechte Überraschung gesorgt hatten.

Anzeige Anzeige

MEGA / Thecelebrityfinder Jennifer Lopez und Ben Affleck mit Bens Kids Samuel und Fin im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige