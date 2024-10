Patricia Blanco litt nach ihrer Trennung an Depressionen

Patricia Blancos (53) Trennung von Andreas Ellermann war alles andere als friedlich. In den Medien teilten die Reality Queen-Teilnehmerin und der Moderator monatelang gegeneinander aus. Nun berichtet die TV-Bekanntheit Promiflash, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine sehr schwierige Phase durchlebte. "Ich bin sogar in eine kleine Depression verfallen", erinnert sie sich und gibt ehrlich zu: "Es gab in dieser Zeit einen ganz schlimmen Tag, an dem ich so gar nicht mehr da sein wollte. Das hatte ich davor noch nie in meinem ganzen Leben."

In den vergangenen Monaten habe sich Patricia viel weiterentwickelt und einiges aus der gescheiterten Beziehung mitgenommen. Gegenüber Promiflash erklärt die Tochter von Roberto Blanco (87): "Ich habe gelernt, mich nie mehr in meinem Leben von einem Mann abhängig zu machen." Außerdem blicke sie nun mit einem ganz anderen Bewusstsein auf potenzielle Partner. "Ich war immer so offen und so blauäugig – das mache ich auch nicht mehr. Ich muss jetzt einfach ein bisschen Sicherheitsabstand nehmen."

Nach der öffentlichen Schlammschlacht sind Andreas und die 53-Jährige inzwischen wieder besser aufeinander zu sprechen. Vor einem Auftritt bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" wünschte der Millionär seiner Ex sogar viel Glück, wie Patricia Promiflash berichtet. "Ich hoffe, dass er es ernst meint", wertet sie die Kontaktaufnahme.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco