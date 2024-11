Prinz William begeistert bei Rugby-Spiel mit jungen Schülern

Bei seinem Besuch in Kapstadt hat Prinz William (42) wieder einmal unter Beweis gestellt, was in ihm steckt. Zu Gast in einer Schule nahm der britische Royal gemeinsam mit einigen Schülern an einem Rugby-Spiel teil, das im Rahmen eines Programms zur Förderung sicherer Räume abseits von Gangs und zur Bekämpfung von Kinderarmut ins Leben gerufen wurde. Mit von der Partie war zudem der ehemalige südafrikanische Nationalspieler Joel Stransky – und der war von der Performance des 42-Jährigen auf dem Rugby-Feld überaus begeistert. "Er war erstaunlich. Er war einer der Jungs, bescheiden und ein aufrechter Mensch", erklärte er gegenüber People.

Joel meint, man könne William ansehen, dass er in Sachen Ballsport ein Naturtalent sei. Abgesehen von seinem sportlichen Können habe der Thronfolger mit seinem Umgang mit den Schülern begeistert. "Cool war auch, dass er in diese Umgebung kommt und mit Kindern aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und mit unterschiedlichem Hintergrund spricht." Es sei "wirklich cool" gewesen, sich auf eine bestimmte Art und Weise mit den Kids auszutauschen und William habe immer genau die richtigen Fragen gestellt.

Prinz William ist bekannt für sein Engagement in sozialen Projekten und seine Liebe zum Sport. Als Präsident der Welsh Rugby Union liegt ihm besonders die Förderung von Jugendlichen durch Sport am Herzen. Sein Besuch in Südafrika unterstreicht seine Bemühungen, junge Menschen zu inspirieren und auf wichtige Themen wie den Klimawandel aufmerksam zu machen. Und auch seinen Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) vermittelt der Familienvater stets, wie wichtig unter anderem die Werte Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein für ein gesundes Miteinander sind.

