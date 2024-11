Darum hat Prinz William eine ganz besondere Liebe für Afrika

Prinz William (42) wird am 4. November in Kapstadt, Südafrika, erwartet, um an der vierten Ausgabe der von ihm ins Leben gerufenen Earthshot Prize Awards teilzunehmen. Wie das People-Magazin berichtet, hat der Prinz von Wales im Vorfeld seiner Reise erstmals offenbart, warum Afrika ihm so viel bedeutet. In einem Statement erklärte William: "Afrika hat schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen – als Ort, an dem ich als Teenager Trost fand, wo ich meiner Frau einen Heiratsantrag machte und als Ort, an dem ich vor kurzem die Gründungsidee des Earthshot-Preises schuf."

Bei einem Besuch in Namibia im Jahr 2018 habe William das Potenzial innovativer Lösungen für Umweltprobleme erkannt, heißt es bei People weiter. Er habe den Umweltpreis daraufhin 2020 entstehen lassen, um zukunftsweisende Ideen zur Lösung von Umweltproblemen zu fördern. Mit seinem Engagement möchte William junge Menschen auf dem gesamten Kontinent inspirieren und Investoren ermutigen, in afrikanische Lösungen zu investieren. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Zukunft unseres Planeten neu gestalten können, wenn wir mit kollektivem Ehrgeiz und Tatendrang zusammenkommen", so der 42-Jährige.

Williams persönliche Erinnerungen begründen seine tiefe Verbundenheit zu Afrika: Nachdem seine Mutter Diana (✝36) 1997 auf tragische Weise verstarb, fand William dort Halt – an dem Ort, der schon Diana fasziniert hatte. 2010 wählte William Kenia aus, um seiner heutigen Frau Kate Middleton (42) einen Heiratsantrag zu machen. Auch wenn Kate im Zuge ihrer Genesung weiterhin in England verweilen muss, wird der aktuelle Besuch in Afrika Williams Erinnerungen aufleben lassen.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im November 2010

Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

