"Auf die Psyche": So belastend war Promi-Büßen für Sam Dylan

Vor wenigen Tagen lüftete ProSieben endlich das Geheimnis: Der Sender verkündete den Cast der diesjährigen Das große Promi-Büßen-Staffel, die schon ab dem 7. November in die nächste Runde geht. Auch der Realitystar Sam Dylan (33) wurde dieses Jahr zum Büßen verdonnert. Für den TV-Star war das wohl mit das herausforderndste Format, an dem er je teilgenommen hat, wie er nun gegenüber Promiflash gesteht. "Das Sommerhaus war schon krass. Aber beim Promi-Büßen ist es einfach krasser, weil einem alles weggenommen wird", betont der 33-Jährige und fügt hinzu: "Also ich bin ja jemand, der kann viel ab, aber es ging sehr auf die Psyche."

Neben den spartanischen Umständen haben Sam vor allem seine Mitstreiter belastet. "Die Leute, die da drin sind und was die selbst für Probleme miteinander haben [...] ist schon eine krasse Nummer", reflektiert er. Zudem habe er von Familienangelegenheiten mitbekommen, die ihn schockierten. "Was in Familien da abgegangen ist, was man da alles mitbekommt...", berichtet er sichtlich mitgenommen.

Neben Sam stehen auch die neun weitere Kandidaten fest, die in diesem Jahr ihre Fehltritte im Fernsehen zwangsweise reflektieren werden. Unter anderem wird sich Thorsten Legat (55) den kritischen Blicken von Moderatorin Olivia Jones (54) stellen. Der Ex-Fußballprofi macht es gleich zur Familiensache, denn auch sein Sohn Nico Legat (26) hat offenbar einiges, wofür er büßen möchte. Zu den weiblichen Büßern gehören unter anderem die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Elsa Latifaj und die Influencerin Vanessa Mariposa (31).

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Getty Images Olivia Jones, Moderatorin

