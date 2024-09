So denkt Kody Brown über neue Beziehung seiner Ex Christine

Nach ihrer Trennung hat Christine Brown (52) eine neue Liebe gefunden: Sie ist mit David Woolley verheiratet. Darüber scheint ihr Ex-Mann Kody Brown (55) ziemlich happy zu sein! In einem Interview mit People erzählt der Alle meine Frauen-Star von der kommenden Staffel der amerikanischen Reality-TV-Serie, die wohl auch die neue Beziehung seiner einstigen Partnerin aufgreift und betont währenddessen: "Es ist einfach süß. Es ist lustig. Es macht Spaß, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich ineinander verlieben."

Der 55-Jährige führt weiter aus, er hoffe beim Anschauen der Show nun immer, dass es mehr um Christine und ihren neuen Ehemann gehe und beschreibt David als "ein bisschen schüchtern" – jedoch sei es eine "lustige Erfahrung", ihrer Liebesgeschichte zuzusehen. Bezüglich seiner eigenen Beziehung zu der sechsfachen Mutter erklärt Kody: "Christine und ich waren bessere Freunde als Liebhaber und ich bin sehr froh, dass sie diese Erfahrung gemacht hat."

Christine war 25 Jahre lang eine der vier Frauen an Kodys Seite. Vor rund drei Jahren ließ sie das Leben als polygame Familie jedoch hinter sich und trennte sich von dem 18-fachen Vater. Im Februar 2023 verkündete die 52-Jährige dann, einen neuen Partner zu haben – und dieser ging nur wenige Monate später vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Wie das US-amerikanische Magazin berichtete, war es dann im Oktober vergangenen Jahres so weit: Christine und David gaben sich das Jawort.

Anzeige Anzeige

Instagram / david__woolley Christine Brown und David Woolley im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige