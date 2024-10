Christine Brown sagte "Ich liebe dich" nach nur einer Woche

Christine Brown (52) hat in ihrem neuen Partner David Wooley wohl ihren absoluten Traummann gefunden – und das war ihr auch sehr schnell klar! In der aktuellen Folge von Alle meine Frauen erzählt die US-Amerikanerin ihren Kindern, dass sie und ihr Liebster sich schon eine Woche nachdem sie begonnen hatten, sich zu treffen, ihre Liebe gestanden haben. "Er hat es zuerst gesagt, aber ich habe sofort geantwortet", verrät die Reality-TV-Bekanntheit lächelnd. Ihre Kinder sind von dem Blitz-Liebesgeständnis zunächst etwas schockiert, freuen sich aber darüber, dass ihre Mutter wieder glücklich ist.

Im vertrauten Gespräch erinnert sich die 52-Jährige an das magische, erste "Ich liebe dich". Nach dem Kennenlernen von Davids Familie zogen die beiden sich gemeinsam zurück. "Er schob meinen Stuhl neben seinen, nahm mich in den Arm und wir kuschelten einfach", erzählt Christine und fügt hinzu: "Obwohl um uns herum alles verrückt war, fühlte ich mich bei ihm zum ersten Mal in meinem Leben vollkommen ruhig." Sie beschreibt, wie ihre Herzen im Gleichklang schlugen und sie in diesem Augenblick wusste, dass sie den Rest ihres Lebens mit David verbringen möchte. "Es war, als hätten sich unsere Seelen verbunden", schwärmt sie. Dann sagten die beiden die berühmten drei Worte.

Nach ihrer Trennung von Kody Brown (55) im November 2021 fand Christine Anfang 2023 also erneut die Liebe. Mit David fühlte sie sich offenbar von Anfang an sicher – deshalb ging es bei den beiden auch alles ganz schnell: Im April vergangenen Jahres verkündeten sie ihre Verlobung, im Oktober gaben sie sich in Utah das Jawort. Ihren ersten Jahrestag feierte Christine erst kürzlich mit süßen Worten auf Instagram: "Glückwunsch zum Hochzeitstag, David! Ich liebe dich. Es ist unglaublich, dich als meinen Partner zu haben, und ich freue mich auf den Rest unseres Lebens zusammen."

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren Töchtern und ihrem Partner David Woolley

Instagram / christine_brownsw David Woolley und Christine Brown

