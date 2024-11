Daniel Craig offenbart: 007-Nachfolge interessiert ihn nicht

Daniel Craig (56) hat mit einer scharfen Antwort auf die Spekulationen reagiert, wer seine Rolle als James Bond übernehmen könnte. In einem Interview mit Variety wurde der Schauspieler gefragt, wen er sich als Nachfolger vorstellen könne. Seine knappe Antwort lautete: "Das ist mir egal." Daniel machte damit deutlich, dass er sich nicht an den Diskussionen um seine mögliche Ablösung beteiligen möchte.

Bereits im November 2022 erklärte der 56-Jährige gegenüber Los Angeles Times, dass es wichtig für ihn war, das Kapitel "James Bond" richtig zu beenden. Dies sei sowohl für das Franchise, als auch für ihn selbst von großer Bedeutung gewesen. Er betonte, dass die Entscheidung, seinen Bond sterben zu lassen, einen Neuanfang für die Filmreihe ermöglichen sollte. Darüber hinaus wollte Daniel persönlich mit der Rolle abschließen: "Ich möchte nicht zurückkehren. Der Opferakt im Film symbolisierte Liebe und das schien ein guter Abschluss zu sein."

Nach seinem Abschied von der ikonischen Rolle hat Daniel sich neuen Projekten zugewandt und seine Schauspielkarriere in andere Richtungen gelenkt. 2022 war er in einer modernen Neuinszenierung von "Macbeth" auf dem Broadway zu sehen und übernahm außerdem erneut die Rolle des Detektivs Benoit Blanc in der Fortsetzung von "Glass Onion: A Knives Out Mystery". In seinem neuen Film "Queer" zeigt Daniel außerdem, dass er Spaß daran hat, sich kreativ weiterzuentwickeln und neue Facetten seines Schauspiels zu erkunden.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Netflix Daniel Craig in "Glass Onion"

