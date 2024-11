Das sind die Kandidaten der ersten Ausgabe Eltons neuer Show

Elton (53) kehrt mit einem brandneuen Showformat zurück. Wie RTL nun offiziell verkündet, flimmert am 30. November bereits die erste Ausgabe von "Eltons 12" über die Bildschirme. In der Show treten zwölf prominente Kandidaten in spannenden Duellen und Triellen gegeneinander an. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto "Sieg". Zu den Teilnehmern gehören bekannte Gesichter wie der The Masked Singer-Gewinner Tom Beck (46), der Schlag den Star-Sieger Fabian Hambüchen (37) und die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (35). Ebenfalls dabei sind Johannes Strate (44), Negah Amiri, Twenty4tim (24), Axel Stein (42), Anna-Maria Ferchichi (42), Sarah Engels (32), Cathy Hummels (36) und Stella Stegmann (27).

Die Spielshow wurde von keinem Geringeren als Eltons Mentor Stefan Raab (58) konzipiert. In jeder der insgesamt sechs Shows treten jeweils zwölf Prominente mit einer gemeinsamen Eigenschaft gegeneinander an, um am Ende einen Preispool von 100.000 Euro zu gewinnen. Neben der Folge "Sieg" sind weitere Ausgaben zu den Themen "Dschungelstars", "Musiker", "Reality-Sternchen", "Let's Dance" und "Olympioniken" geplant. Elton verspricht eine Show voller neuer, herausfordernder Spiele, die Geschick, Wissen und Taktik erfordern.

Elton, der bereits durch zahlreiche Unterhaltungsshows wie Schlag den Raab und TV total bekannt ist, nimmt bei "Eltons 12" einmal mehr die Rolle des humorvollen, aber zugleich herausfordernden Gastgebers ein. Seit dem Beginn seiner TV-Karriere als Sidekick von Stefan in "TV total" in den frühen 2000er-Jahren hat sich Elton kontinuierlich als feste Größe im deutschen Fernsehen etabliert. Abseits der Kameras ist der Moderator für seinen bodenständigen und herzlichen Charakter geschätzt.

Getty Images Tom Beck im Juni 2024

Getty Images Stefan Raab und Elton im Mai 2009

