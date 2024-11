Elf Wochen nach Geburt: Laura Maria Rypa gibt Body-Update

Vor rund elf Wochen erblickte Laura Maria Rypas (28) zweiter Sohn das Licht der Welt. Seit einiger Zeit treibt die Influencerin wieder Sport und zeigt nun ihren After-Baby-Body auf Instagram. "Auf jeden Fall ist es so, dass ich gerne ein bisschen mehr Muskeln aufbauen möchte. Gar nicht so extrem viel, aber meinen Körper straffen, weil ich knapp ein Jahr nicht intensiv Sport gemacht habe und ich merke, dass schon ziemlich viele Muskeln verloren gegangen sind, weswegen mein Bindegewebe auch nicht mehr so fest ist", erklärt Laura in ihrer Story.

Das finde die Verlobte von Pietro Lombardi (32) aber gar nicht schlimm: "Ich weiß ja, was mein Körper geleistet hat und deswegen gebe ich ihm die Zeit, die er benötigt." Laura zeigt ihren Followern außerdem ihren Bauch und ihre Beine. Sie selbst sagt von sich, dass sie elf Wochen nach der Entbindung zwar noch "ein kleines Bäuchlein" habe, aber an den Beinen bereits ordentlich an Muskeln abgebaut habe.

Anfang 2023 erblickte Laura und Pietros erster gemeinsamer Sohn Leano Romeo das Licht der Welt. Ende August machte Sohnemann Amelio Elija das Familienglück der beiden perfekt. Wenige Wochen nach der Geburt verriet Laura in einer Fragerunde im Netz, dass sie sich sogar noch mehr Nachwuchs vorstellen könnte: "Am liebsten schon, aber dann erst in zwei bis drei Jahren." Allerdings habe Pietro auch ein Wörtchen mitzureden. Der scheint ein weiteres Kind auch nicht auszuschließen: "Ich wollte immer ein Mädchen haben, so eine kleine Prinzessin. [...] Einmal werde ich den Korken noch knallen lassen und diesmal knallt er richtig und vielleicht kommt ja ein Mädchen."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria. rpa Laura Maria Rypa im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, Oktober 2024

Anzeige Anzeige