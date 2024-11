Gisele Bündchen soll sich sehr auf ihren Nachwuchs freuen

Gisele Bündchen (44) erwartet ihr drittes Kind und ist überglücklich, diesen neuen Lebensabschnitt mit ihrem Partner Joaquim Valente (34) zu beginnen. Der Jiu-Jitsu-Lehrer und die Laufstegschönheit freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Obwohl Gisele die Schwangerschaft zunächst geheim halten wollte, wurde sie vor wenigen Tagen bekannt. Dennoch sind die beiden überglücklich. "Sie freuen sich darauf, eine friedliche und liebevolle Umgebung für die ganze Familie zu schaffen", verrät jetzt ein Insider gegenüber People.

Seit die Nachricht Ende Oktober bekannt wurde, hat Gisele viele positive Botschaften und Glückwünsche erhalten. Die werdende Mutter fühle sich aktuell sehr gut und setze weiterhin auf Pilates und andere Übungen, die auch bei der Geburt helfen können, erzählt der Insider weiter: "Sie hat schon immer sehr gut auf sich acht gegeben." Das Geschlecht des Babys wolle sie noch nicht preisgeben, da sie selbst es erst nach der Geburt erfahren möchte.

Gisele und Joaquim trafen sich, als sie ihren Sohn Benjamin in Joaquims Jiu-Jitsu-Akademie anmeldete. Ihre Beziehung begann als freundschaftliche Verbindung und entwickelte sich nach Giseles Scheidung von Tom Brady (47) zu einer romantischen Partnerschaft. Seitdem hat sich ihre Beziehung stetig weiterentwickelt, wobei die beiden bemüht sind, ihre Romanze so privat wie möglich zu halten. In der Vergangenheit hielt Joaquim sich stets aus dem Rampenlicht heraus und unterstützt die Unternehmerin, die ebenfalls dafür bekannt ist, ihre Kinder und ihr persönliches Leben weitgehend vor den Medien zu schützen. Die geplante Geburt ihres gemeinsamen Kindes markiert einen Höhepunkt in ihrer Beziehung und den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels.

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen in Miami, Oktober 2024

MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Juli 2024

