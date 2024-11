Kurz vor Kopfnuss: Umut Tekin eskaliert heftig im Sommerhaus

Und täglich grüßt das Murmeltier: Umut Tekin (27) zofft sich mal wieder mit Rafi Rachek (34) im Sommerhaus der Stars. Schon seit Beginn der Staffel geraten die beiden ständig aneinander, und in der aktuellen Folge spitzt sich die Lage abermals zu. Der Auslöser des Streits ist diesmal eine Zigarette, die Umut, nachdem er sie geraucht hat, noch qualmend ins Gras wirft. Diese Aktion beobachten Denise Hersing (28), Sam Dylan (33) und Rafi mit ungläubigen Blicken. Erstere kritisiert den Temptation Island V.I.P.-Star daraufhin: "Heb die mal auf, nicht dass das anfängt zu brennen, das macht man nicht" kritisiert. Als Umut sich uneinsichtig zeigt, mischt sich Rafi ein, wodurch die Auseinandersetzung eskaliert.

Der ausgebildete Rettungssanitäter bezeichnet Umuts Verhalten als "asozial," woraufhin dieser ausrastet – und Rafi selbst als "asozial" und als "Chihuahua" beschimpft. Nachdem Emma Fernlund (23) ihren Freund mit den Worten "Es reicht" zurückpfeift und Umut von den anderen wegläuft, scheint sich die Situation beruhigen zu können, bis Rafi gegen Emmas Vergangenheit als Temptation-Verführerin schießt. Aufgrund dieses Kommentars rastet Umut aus: "Was laberst du für eine dumme Scheiße, immer darauf zu reduzieren!" Er schiebt aggressiv einen Stuhl zurück, um näher an ihn zu kommen. Mit seinem Kopf ganz dicht an Rafis schreit er ihm mehrmals "Was ist dein scheiß Problem" direkt ins Gesicht – bis Gloria Glumacs (32) Freund Michael ihn gelassen zurückdrängt. Rafi kommentiert das Geschehen mit: "Kommt der auf mich zu und gibt mir fast eine Kopfnuss."

Bereits in der ersten Folge der Staffel flogen zwischen Sam und Rafi und dem "Temptation Island V.I.P."-Paar die Fetzen, als die beiden Emma zum Weinen brachten. Damals drohte Umut Rafi an: "Ich mache dein Leben hier zur Hölle." Vor allem, dass sich Emma und Umut auf der Insel der Versuchung kennengelernt haben, scheint immer noch ein wunder Punkt des Paares zu sein. Die Zuschauer sind geschockt von ihrem Verhalten und tauschen sich unter einem Post des Instagram-Profils des Sommerhauses aus. "Ich verstehe immer noch nicht, wieso Emma und Umut immer noch dabei sind", schreibt ein User. Sogar Rafi-Kritiker haben genug von Umuts Ausraster: "Ausnahmsweise gebe ich da Rafi recht! Geht gar nicht!"

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Rafi Rachek

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

