Notfall bei "7 vs. Wild": Dieser Promi verlässt die Show

Twitch-Star Hugo Goedert, besser bekannt als "LetsHugoTV", musste die vierte Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild von Fritz Meinecke (35) vorzeitig verlassen. In der neunten Folge der Serie, die in den Bergen Neuseelands gedreht wird, zwang eine ernste gesundheitliche Krise Hugo zur Aufgabe. Der 21-Jährige, und gleichzeitig das jüngste Mitglied der Show, befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage und kam nicht drum herum, den "Code Red" zu drücken. Mit Senden dieses Notrufs war dem Organisationsteam der Show sofort klar, dass der Youtuber so schnell wie möglich abgeholt werden musste. In einer stockdunklen und frostigen Nacht bei -2 Grad Celsius brach Hugo vor Erschöpfung und Schmerzen zusammen, konnte kaum sprechen und zitterte an dem Lagerplatz bei einem Flugzeugwrack um sein Leben.

In einem aktuellen Twitch-Stream sprach Hugo offen über die beängstigenden Erlebnisse während der Show: "Als ich aufgewacht bin, dachte ich, ich sterbe." Mehrfach sei er in der Nacht vor Panik aufgeschreckt, da er das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Neben der Kälte quälten ihn heftige Schmerzen im Bauch. Die Rettungskette wurde sofort aktiviert: Zunächst erfolgte die Erstversorgung in einer Rettungshütte hinter dem nächsten Berggrat, anschließend wurde er zum Lager des Produktionsteams gebracht. Der Transport ins Krankenhaus dauerte aufgrund der abgelegenen Lage über eine Stunde, und eine schnellere Abholung per Helikopter war in der Nacht nicht möglich.

Die Diagnose im Krankenhaus ergab: Dehydrierung und stark erhöhte Leberwerte. Zusätzlich war Hugo bereits seit Tagen stark erkältet und erlitt in der Nacht seiner Abholung eine Panikattacke. "Ich war komplett am Arsch", gestand er seinen Zuschauern. Nach zwölf Stunden Ruhe und mehreren Infusionen begann seine Genesung. Hugo, der somit als zweiter Teilnehmer die Show verlassen hat, hatte von Anfang an großen Respekt vor den Herausforderungen der Show. Seine Teilnahme an "7 vs. Wild" war für ihn ein lang gehegter Traum und eine Gelegenheit, seine Grenzen auszutesten. Trotz seines vorzeitigen Ausscheidens zeigt sich Hugo dankbar für die gemachten Erfahrungen und betont, wie sehr ihn diese Grenzerfahrung persönlich geprägt hat. "Diese Zeit hat mir gezeigt, wie wichtig Gesundheit ist und wie schnell sich alles ändern kann", reflektierte er in seinem Stream.

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo LetsHugo im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige