Tori Spelling spricht über erstes Mal mit Brian Austin Green

Kürzlich machte Tori Spelling (51) eine überraschende Enthüllung über ihre Vergangenheit mit Brian Austin Green (51). In der neuesten Episode ihres Podcasts "Misspelling" sprach die Schauspielerin offen über ihr erstes Mal mit ihrem "Beverly Hills, 90210"-Co-Star – welches im Disneyland Hotel stattgefunden hat. Die beiden gerieten an diesem Tag wohl so oft aneinander, dass Brian Tori in der Schlange vor der Matterhorn-Bahn gestand, dass er möglicherweise so oft mit ihr streite, weil er sie liebt. Dieser unerwartete Moment führte zu einem leidenschaftlichen Kuss und der Frage, ob sie den Park verlassen sollten, was Tori begeistert bejahte.

Im Podcast erzählte Tori weiter, dass sie gleich am nächsten Morgen ihrer Kollegin Jennie Garth (52) am Telefon von dem Ereignis berichtet habe. Brian hingegen schien sich an den besonderen Abend kaum zu erinnern und fragte sogar scherzhaft: "Ich liebe diese Geschichte. Waren wir betrunken?" Tori bejahte diese Frage. Die beiden Schauspieler reflektierten daraufhin ihre Beziehung, die wohl weit mehr als nur Dating war. Brian verglich ihre Verbindung mit einem Geschwisterverhältnis, was Tori humorvoll kommentierte: "Mit seiner Familie schläft man nicht." Brian teilte zudem eine weitere Geschichte, in der er Taschentücher aus Tori ausgestopften BH zog.

Tori und Brian verkörperten in der Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" von 1990 bis 2000 die Charaktere Donna Martin und David Silver. Doch nach dem Ende der Serie sprachen sie 18 Jahre lang kein Wort miteinander – was, wie die beiden zugaben, wie eine Scheidung gewirkt habe. Erst vor kurzer Zeit fanden sie wieder zueinander. Auch mit anderen Co-Stars hatte Tori lange keinen Kontakt. Brian hat heute eine Großfamilie mit fünf Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Auch Tori hat fünf Kinder mit ihrem Ex-Mann.

Getty Images Tori Spelling im Mai 2023

Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019

