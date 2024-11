Zoë Kravitz genießt Mädelsabend nach Trennung von Channing

Zoë Kravitz scheint sich von der Trennung von ihrem Verlobten Channing Tatum (44) mit einem entspannten Date mit ihren Freundinnen abzulenken. Die Schauspielerin wurde kürzlich bei einer Afterparty von "Saturday Night Live" in New York City gesichtet. Mit von der Partie im angesagten Restaurant L'Avenue at Saks war ihre "High Fidelity"-Kollegin und Orange Is the New Black-Star Natasha Lyonne (45). "Sie genossen einen Mädelsabend", berichtete ein Insider gegenüber Page Six.

Dass Zoë und der Magic Mike-Star getrennt sein sollen, wurde erst vor wenigen Tagen bekannt. Im Oktober des vergangenen Jahres war Channing vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen. Doch wie Insider gegenüber People berichteten, habe das Paar die Verlobung aufgelöst und gehe fortan getrennte Wege. Einem weiteren Informanten zufolge sollen sie nach der Pressetour für den gemeinsamen Film "Blink Twice" gemerkt haben, dass es zwischen ihnen nicht mehr passe. "Als das Filmprojekt zu Ende war, stellten sie fest, dass sie unterschiedliche Vorstellungen hatten", erklärte die Quelle und betonte zudem, dass eine veränderte Dynamik ebenfalls zur Trennung beigetragen haben soll.

Trotz des vermeintlichen Liebes-Aus fließe zwischen den Filmstars aber "kein böses Blut". "Es gab keinen dramatischen Streit zwischen Channing und Zoë. Sie haben sich einfach auseinandergelebt und beschlossen, dass es das Beste für sie ist, getrennte Wege zu gehen", meint ein Page Six-Insider zu wissen. Ihm zufolge wollen Zoë und Channing zudem weiterhin in Kontakt bleiben. Doch das müssten sie wohl sowieso: Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, arbeiten der "21 Jump Street"-Darsteller und die Beauty erneut gemeinsam an einem Film. Neben Riley Keough (35), Dave Bautista (55) und Cate Blanchett (55) werden Channing und Zoë 2025 in "Alpha Gang" zu sehen sein.

BFA / ActionPress Natasha Lyonne und Zoë Kravitz im Oktober 2024

Getty Images Zoë Kravitz and Channing Tatum im August 2024

