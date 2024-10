Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich getrennt haben

Ist es aus zwischen Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44)? Die beiden Schauspieler gehen schon seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2023 folgte dann der Heiratsantrag. Nun behaupten Insider gegenüber People, dass das Power Couple am Ende ist. Die Hollywoodstars sollen getrennte Wege gehen und ihre Verlobung aufgelöst haben. Mehr Informationen können die Quellen zum aktuellen Zeitpunkt nicht öffentlich machen und die PR-Teams der beiden haben die Lage bisher nicht kommentiert.

Besonders brisant ist diese Neuigkeit, da am selben Tag bekannt wurde, dass Channing und Zoë an einem gemeinsamen Film arbeiten. Wie Deadline berichtete, steht "Alpha Gang" schon in den Startlöchern. Mit dabei sind neben dem vermeintlichen Ex-Paar auch Dave Bautista (55), Cate Blanchett (55) und Riley Keough (35). Zuvor arbeiteten der Magic Mike-Darsteller und die Tochter von Lenny Kravitz (60) schon für den Streifen "Blink Twice" zusammen.

Mit dem Thriller feierte Zoë ihr Debüt als Regisseurin. Ihr Liebster widmete ihr deshalb erst im September rührende Worte auf Instagram: "Diese kleine Süße", schrieb er zu seinem niedlichen Foto und fügte hinzu: "Jedes Mal, wenn ich dachte, sie zerbricht bald, hat sie einfach weiter und weiter und weiter gemacht. Sie ist immer auf der Suche nach der Wahrheit. Sie hat jeden einzelnen Teil von sich in diesen Film gesteckt. Danke, dass du mich gefunden hast und dass du mich siehst. Ich hab dich für immer. Ich und du, Rücken an Rücken, gegen alles."

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz und Channing Tatum auf der "Blink Twice"-Premiere im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

Anzeige Anzeige