Charlotte Dawson wehrt sich mit Babybauchvideo gegen Hater

Charlotte Dawson (32), die Tochter des Komikers Les Dawson, hat ein neues Video auf Instagram geteilt, in dem sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Die Reality-TV-Darstellerin erwartet mit ihrem Verlobten Matthew Sarsfield ihr drittes Kind, ein lang ersehntes Mädchen nach zwei Söhnen. In dem Clip zeigt sie sich in einem blauen Spitzen-BH und schwarzen Leggings, während die Dreifachmama in spe offen über ihre Schwangerschaft spricht. Im gleichen Atemzug fordert die Ex on the Beach-UK-Berühmtheit aber auch ihre Kritiker unmissverständlich auf: "Wenn ihr es nicht mögt, entfolgt mir einfach."

Aber was ist der Hintergrund für die harschen Worte der Schwangeren? Charlotte wurde von Online-Trollen kritisiert, weil sie Matthew den Sexting-Skandal verziehen hatte. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass ihr Partner intime Nachrichten mit einer anderen Frau austauschte. Nur wenige Wochen später verkündete Charlotte im August überraschend ihre dritte Schwangerschaft.

Trotz der Widrigkeiten arbeiten Charlotte und Matthew daran, ihre Beziehung zu stärken. Aktuell wollen beide nichts überstürzen und sich langsam wieder annähern – auch ihrem ungeborenen Baby zuliebe. In einem Interview mit The Sun merkt die Influencerin an: "Vertrauen braucht Zeit, ich würde nicht sagen, dass es vollständig wieder da ist, aber wir machen Fortschritte."

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Kindern und ihrem Partner im Juli 2023

Instagram / charlottedawsy Matt Sarsfield mit seiner Verlobten Charlotte Dawson

