Notwendige Abtreibung: So schlimm stand es um Chrissy Teigen

Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) erwarteten 2020 ein Baby. Doch es kam alles anders: Das Model und der Sänger verloren ihr Kind. In der 20. bis 24. Schwangerschaftswoche mussten sie ihren Sohn, der Jack heißen sollte, abtreiben. Vorher ging es ihr nicht gut, weswegen dieser Schritt notwendig war, um sie zu retten. In dem Podcast "Club Shay Shay" erinnert sich John nun an diese schmerzhafte Zeit zurück. Seine Frau hätte wegen einer teilweisen Plazentaablösung sterben können. "Ihr Leben war in Gefahr", erklärt der Musiker tief bewegt. Sie hätte damals verbluten können, wenn sie ihren Sohn, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht lebensfähig war, nicht geholt hätten.

John nutzte das Gespräch auch, um gängigen Missverständnissen über Abtreibungen entgegenzutreten. "Menschen, die nach 15 Wochen eine Abtreibung vornehmen lassen, wollten das Baby fast immer behalten", erklärte er und fügte hinzu: "Aber es gibt Komplikationen, die dazu führen, dass sie diese Entscheidung treffen müssen." Er betonte, dass es wichtig sei, Verständnis für die schwierigen Entscheidungen zu haben, die Eltern in solchen Situationen treffen müssen. Damals hätten die Ärzte alles versucht, um das Leben ihres Sohnes zu retten, doch letztendlich mussten sie handeln, um Chrissys Leben zu schützen. Im Oktober 2020 machten die Eheleute schließlich bekannt, dass sie ihr Baby verloren haben. "Wir sind schockiert und spüren einen so tiefen Schmerz, den wir noch nie gefühlt haben", schrieben sie zu herzzerreißenden Fotos auf Instagram.

Dass Chrissy und John Fotos aus dem Krankenhaus nach dem Verlust ihres Sohnes teilten, sorgte für viel Kritik. Später erklärte das Model aber, warum ihr die Aufnahmen so wichtig waren. "Ich habe John, der sehr zögerlich war, erklärt, dass ich sie brauche und dass ich ihn nicht darum bitten müssen möchte – dass er es einfach machen muss", schrieb sie 2020 auf Social Media. So wolle sie nicht nur die schönen Momente in ihrem Leben zeigen, sondern auch die traurigen. Außerdem seien die Bilder für Frauen gewesen, die Ähnliches wie Chrissy durchlebt hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Legend, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, November 2019

Anzeige Anzeige