Daniela Büchner wurde von Freunden oft finanziell ausgenutzt

Sie hat richtig miese Laune! Das gibt Daniela Büchner (46) ganz offen in ihrer Story auf Instagram zu. In einer recht langen Schimpftirade macht sie ihrem Ärger Luft und lässt ihre Follower daran teilhaben. "Es gibt Menschen, denen ich finanziell geholfen habe und Geld geliehen habe. Und jetzt renne ich seit Monaten hinter meinem Geld her", erzählt die Reality-TV-Persönlichkeit. Von ihren engen Freunden wird sie schon "Charity-Dani" genannt, weil sie wie eine Hilfsorganisation behandelt wird und immer ihre Bekannten unterstützt, ohne das Geld zurückzubekommen.

Und das ist noch nicht alles. "Bei mir wächst das Geld ja auch nicht auf den Bäumen! Und ich habe nicht nur zehn oder 20 oder 100 Euro verliehen. Es handelt sich hier um mehrere hundert Euro", detailliert die ehemalige Goodbye Deutschland-Teilnehmerin. Mittlerweile hat sie sogar einen Anwalt eingeschaltet. Allerdings scheint das bisher nicht viel gebracht zu haben, denn: "Die Leute ignorieren dich und blockieren dich. Und dann sieht man sie auf Instagram in ihren neuen Autos herumfahren." Letztendlich appelliert sie noch an die Betrüger und meint: "Wenn ihr das hier seht, gebt mir doch bitte mein Geld zurück." Im neuen Jahr soll ihr das jedenfalls nicht wieder passieren, das hat sie sich schon jetzt vorgenommen.

Schon vor wenigen Tagen hat Dani verraten, dass ihre sonst so positive Stimmung im aktuellen Monat ins Schwanken gerät. Der November war im Leben der TV-Persönlichkeit immer mit sehr viel Trauer gefüllt: Vor 15 Jahren ist der Vater von Danis ersten drei Kindern verstorben. Obwohl sie und der damals 34-Jährige bereits getrennt lebten, bewegt dieser Verlust die Unternehmerin bis heute. Hinzu kommt, dass Danielas zweiter Mann Jens Büchner (✝49) im November 2018 an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Action Press / Friedrich, Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

Anzeige Anzeige