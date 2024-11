Dankbar: Christina Hänni wird von Schwägerin unterstützt

Christina Hänni (34), vor allem bekannt durch ihre Teilnahme bei Let's Dance, ist im Juni stolze Mutter einer kleinen Tochter geworden. Zusammen mit ihrem Ehemann Luca Hänni (30), dem ehemaligen DSDS-Star, lebt sie in der Schweiz. Am Dienstag offenbarte Christina auf Instagram, dass sie unerwartet eine halbe Stunde Ruhe hatte und sich davon regelrecht überfordert fühlte. In dieser Zeit half ihr Lucas Schwester Annina, indem sie Christinas Tochter und ihre eigenen Kinder auf einen Spaziergang mitnahm.

Christina berichtet, dass Annina "ganz, ganz lieberweise" auf ihre "kleine Maus" aufpasst. "Das ist so niedlich. Wenn unsere Kleine mit ihrer Cousine quasi im selben Wagen sitzt, mein Herz schmilzt jedes Mal, wenn ich das sehe", schwärmt sie auf Instagram. Während die Familie unterwegs ist, bleibt Christina zu Hause, weil sie einen Anruf entgegennehmen muss. "Ich bin richtig überfordert und weiß gar nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll", gesteht sie lachend ihren Fans und genießt die ungewohnte Ruhe.

Seit der Geburt ihrer Tochter teilt Christina viele persönliche Momente mit ihrer Community. Sie spricht offen über die Freuden und Herausforderungen des Mutterseins und darüber, wie sie versucht, allem gerecht zu werden. Kürzlich äußerte sie sich erstmals über das angespannte Verhältnis zu ihren eigenen Eltern und dazu, wie schwierig es ist, ohne ihre Unterstützung auszukommen. Umso wichtiger ist für sie nun der Aufbau eines eigenen Netzwerks in der Schweiz. Ihre Schwägerin Annina ist dabei eine große Stütze und hilft ihr, den Alltag mit Baby zu meistern. Die tiefe Verbundenheit innerhalb der Familie Hänni zeigt sich in diesen liebevollen Momenten, die Christina mit ihren Followern teilt.

Getty Images Luca und Christina Hänni bei "Verstehen Sie Spaß?"

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

